Razgovarali smo s katalonskim novinarom o Bradariću: Priča oko Barcelone je ozbiljna, a ne spava ni Atletico Madrid

Domagoh Bradaric... ne, h, nego Domagoy... čitajte "j", uputili smo kolegu, iskusnog katalonskog novinara.

Francesc Paco Aguilar, dakle, Katalonac, višegodišnji donedavni vice-direktor u redakciji poznatog lista El Mundo Deportivo u Barceloni otkrio nam je pozadinu kako to Barcelona hvata lijevog beka i kako su došli do Hajdukova Domagoja Bradarića.

Priča je ozbiljna:

- Barcelona traži mlađeg lijevog beka koji bi učio, radio i napredovao, ali da zna u startu kako je to mjesto u momčadi koje okupira Jordi Alba koji je dobio novi ugovor. Jordi Alba je tip koji ne trpi preveliku konkurenciju. Mislim da u tome griješe, jer trebaš imat konkurenciju da i ovog standardnog beka kojeg imaš tjera na dodatni rad. No, Jordi Alba nije takav tip, a u klubu mu povlađuju.

Znači, treba im pručuva koja može čekati?

- Tako je. Mlad, velikog potencijala. Tu se Bradarić uklapa u priču. Prije je u Barceloni bio i Lucas Digne, francuski inrernacionalac, ranije u Romi, ali on nije trpio čekati i stalno biti rezerva, malo je igrao, pa je otišao u Everton. Sad je Albi pričuva Miranda, iz B ekipe, Barça B, ali on je baš neiskusan i nije se baš iskazao i onda su na kolegiju u klubu odlučili da se bace u potragu za novim, prije svega mlađim lijevim bekom.

Našli su Bradarića?

- Jesu, međutim, sigurno nije jedini, ali je Domagoj vrlo zanimljiv. Gledali su ga.

Znamo li nešto pobliže, Goran Vučević je u Splitu?

- Da, i to s kolegom koji se zove Jerome. Nije Bojan Krkić. Mislio sam u trenutku da nije on možda s njim, ali nije. Jerome Bigot, on je zadužen inače za Francusku, u klubu dobio trogodišnji ugovor za skauta po preporuci Erica Abidala, njegov je prijatelj.

A Goran Vučević ide i po Engleskoj često, nije samo zadužen za Balkan, našu regiju nego i za Premiership...

- Da, svi su oni pod kapom Pepa Segure, on zapovijeda skautskom službom. Zanimljivo vam je da je Ariedo Braida gledao utakmicu u Frosinoneu, tu je vidio Domagoja Bradarića, sad kad su igrale Italija – Hrvatska, mlade reprezentacije do 21 godine. I sad je red na Vučevića i Bigota da dadu raport.

Ariedo Braida je Talijan, nekoć legendarni direktor Milana uz Silvija Berlusconija i Adriana Gallianija?

- Tako je, a već nekoliko godina je u Barceloni nakon što se razišao u Milanu. I to vam je zanimljiva križaljka. Pep Segura je "capo di Goran". Ali, Braida je izravni dodatak predsjedniku Josepu Bartomeu, rekao bih savjetnik za međunarodne transfere. I on je bio u Frosinoneu.

Znači, plete se mreža oko Domagoja Bradarića, danas je derbi s Dinamom, gledaju ga Vučević i Jerome Bigot.

- Tako je. A sigurno ni Atletico Madrid ne spava, kako smo imali prilike čuti.

Iz katalonske metropole, kakva je priča oko Ivana Rakitića, koristimo prigodu za informacije iz vaše ruke?

- Rakitić igra sjajno i ja sam začuđen što bi ga Barcelona prodala. A razmišlja o tome. Jer, treba im novac. Dakle, zanimljiva priča. Rakitić igra odlično i nema prave zamjene za njegovu poziciju, trener Valverde ga cijeni i hoće. Ali, ako Barcelona treba novac za ljetno tržište, 85 milijuna eura može dobiti jedino od Rakitića. I Coutinha da prodaju. Samo oni mogu napuniti vreću. Pa mi je sad situacija nekako nejasna. Ne slažem se s naumom prodaje Rakitića.

Dolazi Frankie de Jong iz Ajaxa, već je kupljen?

- Ne može de Jong pokriti Rakitićevu poziciju. Rakitić je po meni nezamjenljiv u igri Barcelone, prijeko potreban. Oko toga se sad vodi velika debata u klubu i ne znam kako će završiti. Rakitić može računati na ponude od Intera, Milana, Paris Saint Germaina, Bayerna, Manchester Uniteda, svi bi ga željeli, a Barceloni treba novac za ljeto. Ali, onda neće imati Rakitića. Ne vidim tu pravu računicu – izvijestio nas je iz Barcelone kolega Paco Aguilar.