Izbornik mlade reprezentacije biranim riječima o Hajdukovom dragulju: Na njegovoj su poziciji još uvijek dvojica ispred, ali sezona traje i uklapa se za EURO na ljeto

Nenad Gračan, u igračko doba poznat po nadimku Doktor, kako je igrao veznog igrača, u svoje doba i nogometaš i trener (i) u Hajduku, a danas s pozicije izbornika "do 21" reprezentacije, rekao nam je o Nejašmiću:

- Veseli me što ima redovito minutažu, koju sigurno svojim nastupima opravdava iz utakmice u utakmicu, pa tako i zaslužuje uvijek novo povjerenje. Logično mi je da ga je trener Oreščanin povukao za sobom iz druge momčadi, tamo su se dobro upoznali, prepoznao ga je i zna što mu može pružiti. Znam to još kad sam se ja o njemu informirao i popričao bih... Sada u reprezentaciji "do 21" nominamlno su ispred njega na poziciji zadnjeg veznog Šunjić i Bistrović, ali sezona traje, vrijeme je dokazivanja. Siguran je u tom prvom pasu, dodavanju i dobro čita igru. Uklapa se sa svojim godištem za reprezentativnu akciju, Euro na ljeto u Italiji i San Marinu... Svakako vrlo zanimljiv potencijal – rekao nam je Gračan.