Nije on junior, taman je u siječnju navršio već 20 godina, ali je nadasve mlad, u naletu i postaje prava vrijednost, oslonac u ovom rekli bismo, Oreščaninovu Hajduku.

Sad je to već sasvim jasno: tiho i na prstima je Darko Nejašmić ušao u prvi sastav Hajduka i zgrabio svoju ulogu. Nastupio je najprije u kupu protiv Oriolika još kod Joana Carrilla u prošloj sezoni, pa onda i kod Zorana Vulića, u Vrapču, prošle jeseni. Ali, kup kao kup, te utakmice Oriolik, Vrapče, početnih rundi u kupu, prigoda su da sastav bude šaren i nisu relevantan pokazatelj.

Međutim, s dolaskom Oreščanina u promišljanjima novog trenera za impostaciju i uigranost Nejašmić je od prve sekunde postao – nezamjenljiv! Od HNL-debija pa do trenutno maksimalne minutaže! E, to je već prava rijetkost da netko tako mlad prigrabi maksimalnu minutažu, pod Oreščaninom je odigrao - baš sve! Pojačanje iz vlastitih redova!

Šteta što je odabrao šutnju u ovom trenutku karijere i izbjegava doći pred novinare, to je njegova odluka koju podržava i klub i obitelj (otac Darko je nogometni zastupnik, nesumnjivo mu daje prave savjete; inače zastupa Caktaša, Šegu i Teklića). Pa da se ne pravi previše šušura, neka radije - priča na terenu.

Utoliko smo uskraćeni za neku frišku priču kako provodi ove dane kad je postao standardan u Hajduku, da standardniji ne može biti. Ali, iz nekih ranijih intervjua pamtimo njegovu rečenicu:

- Kao dječak sam volio gledati Ronaldinha, ali dolaskom u Hajduk želim ići putem Nikole Vlašića i Andrije Balića.

I sjajno mu ide!

Hajdukovo je dite, ali nije stalno bio u Poljudu. S osam godina je došao u Hajduk, ali sa 11 otišao u Adriatic kod Franka Bogdana gdje ga je i Red Bull bio zapisao, pratio, da bi potom radije odabrao povratak u Hajduk. I to su sve bili pravi potezi. Pravodobni. Da ode tamo gdje će mu se lakše otvoriti vrata i da se vrati sa 15 kad je već stasao. A i u Poljudu su u međuvremenu bolje vidjeli, progledali.

Nejašmićev put je možda bio duži, dugotrajniji, kalio se u drugoj momčadi Hajduka i kroz treću ligu. Stizao je polako i iz daleka, ali daleko će i stići!



Već je Nejašmić vrlo dobro odigrao nekoliko prvoligaških utakmica, a ova u Puli mu je kao - diplomski rad! Čista "sedmica", najbolji u veznom redu!

Dobro, ne treba pretjeraivati: ne valja kad ne pišeš, ne valja ni kad uperiš u mladića snop reflektora. No, sad je već nanizao toliko utakmica da je jasno kako od trenera uživa potpuno povjerenje. A njegova prezentacija uloge ispred zadnjeg reda obrane daje sigurnost, ravnotežu kako obrambenim "zaščitnicima" kako bi rekao Oleksandr Svatok, tako i pravilnu geometriju u romb-rasporedu vezista.

Darko Nejašmić bio je ponajbolji igrač Hajduka u Puli, ali smo, eto, dali prednost Jairu zbog sjajnog gola u 11. minuti. Ipak su napadači, strijelci privilegirani u tom imaginarnom odabiru koji se provodi više-manje odokativnom metodom, ne brojeći sva ta pusta dodavanja i koliki im je postotak uspješnosti. Neke stvari vidiš i prostim okom, osjetiš po dojmu.

Zna i Darko da se za golove živi, zbog njih radi i trče, pa tako i on utka u pobjedu svoj minuciozni rad presretača. I kako bi pokojni Stanko Poklepović Špaco rekao za igrače takva tipa:

- On sjajno popunjava prostor, a vi to ne znate, bože moj, ne vidite vi to tako dobro kao što trener zna koliko mu takav igrač vrijedi!

Legendarni Špaco i novinare bi znao katkad podbost.

Daj, otvori se, oduzmi, ponudi se... Uvijek je Nejašmić u pokretu s dobrim "feelingom" da se postavi, ponudi, protivniku zasmeta i oduzme mu balun, pa da od njega potekne i opasna akcija prema naprijed.

Darko Nejašmić je nova snaga Hajduka, sad to postaje sasvim jasno. I protiv Dinama će imati novu prezentaciju na velikoj sceni, ali sad već s dobrim kapitalom u nogama, samopouzdanjem koje je stekao... Vrlo zreo i pametan igrač.

Osobni karton Darko Nejašmić, rođen 25. siječnja 1999. u Splitu Raniji klubovi: Adriatic Maksimalna minutaža kod Oreščanina Zasad čeka svoj pogodak prvijenac U HNL-u 11 nastupa, svih 990 minuta