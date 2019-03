Danas je njegov dan: miljenik Torcide i igrača Hajduka s trenerom Oreščaninom vodio trening prve momčadi

Danas je njegov dan i stoga su mu na Poljudu ukazali posebnu čast. Zaposlenik Hajduka Luka Bučević danas je zajedno s trenerom Oreščaninom vodio trening prve momčadi. Bio je to poseban doživljaj za njega i cijelu ekipu koja je trenirala u čarapama različitih boja. U čast svih s Down sindronom. A Luka, da on je pokazao kako se treba voljeti svoj klub i potpuno se posvetio poslu.