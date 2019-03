Intervju s prvim čovjekom Akademije: Imao sam neugodnosti i svašta čuo o sebi, a radim ono što mislim da je najbolje za Hajduk

Obilježeni jubilej stoljeća postojanja Akademije Hajduka koja je ujedno dobila ime po svom ocu Luki Kaliterni pravi je trenutak za razgovor s njenim voditeljem Krešimirom Gojunom (46).

- U dobrom smo stanju ušli u naše drugo stoljeće. Za malo veći iskorak potrebno nam je dodatno ulaganje, naročito u infrastrukturu. Hajduk tu dugo tapka u mjestu. Imamo pogon od oko 350 dječaka, a jedan teren pravih dimenzija za rad i dva manja. Ako nećemo dalje ulagati, "proizvodit" ćemo manje igrača nego što bismo s obzirom na talente objektivno mogli – kazao nam je Gojun.

Potom je prvi čovjek Akademije još naglasio.

- Moramo i dalje ulagati i u struku, a za još veći iskorak potrebno je i veće ulaganje u mlade igrače, tu mislim na skauting. Doselekcija se radi, ali da bismo radili bolje potrebni su kvalitetni ljudi koji će na vrijeme prepoznavati talent. Tu mislim i na regiju, BiH, Makedoniju... Već niz godina ta najbolja djeca, pa čak i iz našeg dvorišta, bila su dosta kanalizirana prema zapadu. Kada rano prepoznate i dovedete dijete to je najjeftiniji igrač za klub.

Novi predsjednik Marin Brbić u strateškom planu naveo je i rješavanje pitanja kampa. O tom problemu smo pričali i kada ste imenovani u ljeto 2016.?

- Mali pomaci su napravljeni, promijenjene su podloge, napravljen hibridni teren na kojem trenira prva momčad te povremeno i druga, ta dva mala terena. Sve su to privremena rješenja. Pravo rješenje je kamp. To je investicija koja će se dugoročno vratiti. Onda će biti puno lakše proizvoditi.

Kada seciramo i ovu uspješnu juniorsku momčad Dinama u kojoj su Roko Baturina (Hajduk, Split), Mario Ćuže (Neretva)... mnogi su talentirani mladići iz Dalmacije?

- Teško mi je to komentirati, tada nisam tu bio. Čudno mi je da Hajduk nije tada tu bio nositelj kvalitete, da klubu nisu gravitirala ta najtalentiranija djeca. Je li to isključivo bio zov novca ili možda Hajduk nije nudio dugoročniju i kvalitetnu priču za razvoj djeteta?

Kakva je sada situacija?

- Od 2016. do ljeta 2019. nijedan igrač za kojeg smo procijenili da je perspektiva i kvaliteta za Hajduk nije otišao, a mogu reći i da neće do ljeta 2021. i 2022. jer su zaštićeni ugovorima. To mi je osobna satisfakcija, a veliki kapital za Hajduk.

Koliki bi udio u prvoj momčadi trebali činiti igrači ponikli u Akademiji?

- Planiramo da to bude oko 60 posto. To je realna brojka koja ipak ovisi o generacijama.

Jesu li slabije generacije razlog što je Hajduk zadnjih godina doveo dosta igrača sa strane?

- Imali smo generacijskih rupa u 1998. i 1997. godištu. Ocijenili smo da u 2000. pa i u 1999. godištu ima talentiranih igrača. Te 2016. NO-u sam rekao da bi prva sezona kada bi ti mladi trebali ući u momčadi trebala biti sezona 2019/20. Neke stvari su se dogodile i ranije.

- Bradarić, Nejašmić i Palaversa pokazali su da već mogu pratiti ritam prve lige. Hajduk ne mora brinuti što se tiče mladih. Još nam fali jedna razvojna stepenica, prvoligaški klub, ne nužno u Hrvatskoj, gdje bi na posudbe išli igrači s 19 ili 20 godina koji još nisu sposobni nositi teret prve momčadi.

Gdje je Akademija sada na nivou Hrvatske?

- Dinamo i mi smo nositelji kvalitete, dostigli smo Dinamo. Jedinstveni smo klub u Hrvatskoj koji je uspostavio vertikalu skroz do prve momčadi, sustav gdje sve momčadi igraju istim stilom i po tome možemo biti nit vodilja za ostale klubove.

A izbacila je i trenera prve momčadi Sinišu Oreščanina?

- Ako želite biti pravi klub morate odgajati trenere.

Može li se i to raditi u kontinuitetu?

- Uspostavljanje sustava je vrlo bitna stvar. Ako ćete dopustiti da sustavom upravljaju pojedinci, to nije kvalitetan sustav. Moraju se svi podrediti klubu, ne smiju se izdizati iznad njega. Ja ne mogu biti važniji od kluba. Ne može to biti niti predsjednik Uprave, trener, sportski direktor...

- Nitko nije bitniji od kluba. Ako ne možemo kontrolirati vlastiti ego onda prodajemo demagogiju ljudima koji dolaze na stadion i navijači nas imaju pravo stavljati na rakete. Ako se svi podređujemo klubu onda će Hajduk rasti. Ako ulažete u struku, infrastrukturu, igrače ne vidim način da klub ne raste. Ako će se svaki put sustav urušiti kada ode jedna osoba, onda ne funkcionira. Ako će se urušiti Akademija ako ode Gojun, sustav nije dobro postavljen.

- Ako će se urušiti klub zato što je predsjednik sada "xy", a sutra će opet biti neki drugi "xy", onda sustav ne valja. Ako me pitate što je dobro, to je kontinuitet. Ako će se za šest mjeseci opet tražiti predsjednik to nije dobro za klub, kao ni da se tako mijenjaju treneri, šef Akademije, čistačica...

Što se za vas promijenilo imenovanjem Brbića?

- Imali smo tek jedan sastanak na kojem sam dobio podršku, također i od NO-a. Mislim da smo u ove tri godine pokazali da se stvari mogu pomaknuti na dobro.

Vi ste imali kontinuitet, za razliku od drugih dijelova kluba?

- Žalosno je reći, ali tu sam sada uz sportskog direktora Sašu Bjelanovića najdugovječniji. Od tada su se promijenila tri predsjednika i dva NO-a. Klub ne smije tako funkcionirati. Kada se odlučite za nekoga morate mu dati određeno vrijeme.

Koliko se dugo vidite u Hajduku?

- Radim kao da ću tu biti još deset godina, a ugovor mi brzo istječe (nap.a. po dolasku je potpisao ugovor na 2+2 godine). Odluka je na klubu.

Jeste li zadovoljni rezultatima juniora, kadeta, pionira?

- Jesam. Naša prva juniorska momčad je Hajdukova B momčad. Imamo 15 juniora od Palaverse, Bradarića do igrača B momčadi koji mogu igrati juniorsku ligu, ali treba im jači intenzitet za njihov razvoj. Juniorsku momčad čine ulazni juniori, naša juniorska B momčad, i oni su trenutno prvi. Ne ganjamo prvo mjesto, ali pokušat ćemo ga osvojiti.

Bivši trener Vulić kazao je da je pao na Akademiji?

- Direktor Akademije može odlučivati samo o smjenama trenera u Akademiji, a druga je stvar kako netko stvara neku sliku. Volimo sve druge okrivljavati više nego sebe.

Potom je naglasio.

- Ovo je najnogometniji grad u Hrvatskoj, jedini klub gdje možete imati 20 tisuća ljudi na svakoj utakmici. Ali ono što mi smeta je stalna negativa i nepovjerenje. Meni se lako nositi s time, ali nije igračima.

Jeste li s vremenom uspjeli pridobiti povjerenje ljudi jer ste dočekani s rezervom?

- Ne izlazim puno. Imao sam bukvalno situacija da vas netko hoće istući, a i da vam daju veliku podršku. Satisfakcija mi je da sam na obje "Ćakule" na koje sam bio dobio veliku podršku navijača. To mi daje dodatnu energiju da nastavim dalje. Imao sam neugodnosti, ali imao sam ih i u Dinamu.

Zašto?

- Svašta sam čuo, da sam liječeni alkoholičar, da se drogiram... Kada nešto radim znam nekome stati i na žulj, pa se netko naljuti i stvori sliku kakvu hoće. Radim ono što mislim da je najbolje za klub. Na ljudima je da procjene kako radimo.

Bradarić, Palaversa, Nejašmić... su ove sezone postali prvotimci, veliki transfer napravio je Palaversa, za Bradarića su odbijene visoke ponude...?

- To mi je daje veliku satisfakciju.

Sigurno i početak Oreščanina u prvoj momčadi, njega ste doveli u klub?

- Znamo se cijeli život, suradnici smo niz godina, kao djeca smo i igrali skupa. Osim što je ljudina, izvanredan je trener što i pokazuje. Puno ljudi je reklo da se na Hajduku ne bi trebali učiti mladi treneri. Oreščanin ima 47 godina i 20 godina iskustva u radu na svim nivoima. To je šuplja priča. Podigao je momčad, čak i financijski, igračima je porasla cijena.

Tko stiže nakon Palaverse, Nejašmića, Bradarića...? Šest igrača u kadru je U19 reprezentacije?

- Imena ne volim spominjati, ali ima još igrača koji su dio prve momčadi, u B momčadi, juniora, postoji i doselekcija. Nema straha.