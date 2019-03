'Maxovi mesari' i ovaj put ostali zakopani u fascikli disciplinskog suca: derbi s Dinamom više nije pod izravnom prijetnjom Klakočera

"Maxovi mesari" ostaju u fascikli disciplinskog suca HNL-a Alana Klakočera, nema još pravorijeka glede utakmice Hajduk – Gorica (0:0) i taj mač, kao kama, ostaje za sutra. Figurativno sutra...

Jer, bit će, kad bude, Klakočer i dalje taktizira i čeka kako će se navijači Hajduka ponašati na gostovanju u Puli, kod Istre 1961, tek za desetak dana. Kako god, Hajduk – Dinamo se igra u srijedu 3. travnja i taj efekt čekanja više ne može imati razorno djelovanje, jer postoji i razdoblje od osam dana na koje se klub,u ovom slučaju Hajduk, smije žaliti po izrečenoj kazni, pa onda žalba odgađa izvršenje itd...

Dakle, Hajduk – Dinamo više nije pod izravnom prijetnjom Klakočera, koliko se razumijemo u propise, ali zato možemo pretpostaviti kako je odgađanje odluke o pojavi zlosretnog transparenta "Maxovi mesari" samo upozorenje Hajduku da derbi s Dinamom protekne u najboljem redu tog 3. travnja... Dobro da se ne igra sedam dana kasnije...

Klakočer je ostavio sebi adut u rukavu, mada se čuje kako je po srijedi zapravo i to da još nisu stigla sva potrebna očitovanja, iako nam je to nekako neobično objašnjenje, koliko je to vremena prošlo da se Hajduk ili policija, uprava, organizator i redari, tko god, još nisu očitovali?!

Maxovi mesari na čekanju. Da ne odradi Klakočer sve i odmah. Taktika.

S time da je Hajduk zbog tog natpisa (koji je nakon susreta s Goricom izvješen i u Zaprešiću) baš sad protiv Rudeša odradio jednu utakmicu kazne bez gledatelja na sjevernoj tribini.