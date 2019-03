Odriče li ga se Hajduk prešutno? Za automatsko produženje ugovora nedostaju mu četiri nastupa

Sjećate se Mirka Ivanovskog? Makedonski centarfor pristigao je u Hajduk prošlog ljeta, doveden je iz Koprivnice, iz Slaven Belupa kao akvizicija koja će po nacrtima tadašnjeg trenera Željka Kopića igrati važnu ulogu u napadu “bijelih”.

Prvi smo od onih koji su pozdravili taj potez “kolektivnog sportskog direktora” Kopić-Bjelanović, angažman golgetera kojega su pomnjivo odabrali i trener Kopić, te sportski direktor Saša Bjelanović (tu su ulogu odigravali zajedno nakon odlaska Marija Branca).

Računali smo kako će Ivanovski zabiti brat-bratu 15 golova u HNL-u i više, njegova porcija s terena hrvatske lige bila je – činilo se – zajamčena.

Da bude na tragu Marka Futacsa, u konkurenciji za prvog strijelca lige.

Danas Ivanovski proživljava neizvjesnost, nije mu lako. Jednom nogom tu, drugom prema – izlazu...

Da se ne vraćamo dugo u povijest: nije sve krenulo glatko ni Kopiću, a Ivanovski se mučio.

Prečesto je bivao ostavljen na cjedilu u vršku napada, lišen kombinacija prema njemu. Nisu ga šopali balunima, a njegov forte jest snalažljivost u šesnaestercu. On je poput Tomislava Kiša, “fox in the box”, a manje dobar ako mora na leđima nositi protivničku obranu, kako je to u svojim najboljim hajdučkim danima činio Marko Futacs.

Ivanovski je s Kopićem svejedno igrao redovito, makar su se zajedno mučili, a Mirka je pratio i peh, lopta često nije htjela u gol. Onda ga je Zoran Vulić posjeo na klupu...

Zabija Caktaš, centarfor iz drugoga plana

U Antalyji na pripremama, za sreću je promijenio broj na dresu, obećao novi početak, pa ga je zadesila ozljeda. I sad kad se oporavio - opet ne igra.

Hajduk se s trenerom Sinišom Oreščaninom okrenuo igri s dva krilna napadača, a bez centarfora. Oreščanin je igru podredio i Miji Caktašu, centarforu iz drugog plana. Doduše, manjka mu opcija B da ima i centralnog napadača. Toliko ne haje, da je klupu ovako sastavio: Blažević, Gyurcso, Delić, Kalik, Jurić, Sahiti i Fomitschow.

A u prvih 11 počeo je uz Jaira – Tahiraj.

Oreščanin gura prvu opciju, Ivanovski može samo vjerovati da će nakon pauze dobiti barem “mrvice” minutaže.

Prešutno odricanje

Ono što je zapravo intrigantno jest odriče li se prešutno Hajduk Ivanovskog?

Nitko to neće izrijekom tvrditi, ali nesuđeni prvi strijelac lige sigurno proživljava teške trenutke neizvjesnosti.

Mora i na to promisliti, jer nedostaju mu četiri utakmice po 45 minuta da zaokruži broj nastupa u HNL-u neophodan da mu se ugovor u Hajduku automatski produži za godinu dana!

Ima i opcija da se do 30. travnja klub može izjasniti (slično je i s Josipom Posavecom), ali prvi je postulat da upiše 20 nastupa i ugovor se produžuje.

Ako je Ivanovski na tribinama, a mogao bi igrati, logično je da (se) pomisli i na opciju - škartiranja.

Ugovor se neće obnoviti, postat će slobodan, na način na koji i Fran Tudor odlazi iz Hajduka u lipnju, bez obaveze. Samo će razglednicu poslati sa svoje nove destinacije.

Dok Hajduk igra dobro, bolje, skuplja bodove, malo se haje za Ivanovskog,posebno ako vas on podsjeća na jesenska doba kad se Hajduk mučio s igrom i rezultatima.

No, sigurno nije zaboravio igrati, ni golove davati. Hoće li mu dati još četiri nastupa u preostalih 11 rundi? Ili još tri, pa će falit četvrti?!

Spominjali smo, slično se dogodilo Blažu Sliškoviću u talijanskoj Pescari svojedobno, prije valjda 30 godina. Imao je ugovor koji se produžava nakon što odigra 20 utakmica. Odigrao ih je 19 i onda ga više nisu stavljali u momčad. Ne zato što je bio loš, ma kakvi loš, nego ga nisu htjeli dalje plaćat!

Ivanovski kao Slišković?