Brbić riješio problem koji ga je mogao koštati mjesta u Hajduku

To što je Marin Brbić imao firmu Lucror od 2016. godine, s Vinkom Radovanijem, predsjednikom Skupštine Hajduka, te u siječnju izbrisao jednu od tridesetak djelatnosti za koju je bila registrirana, a to je “obavljanje poslova posredovanja prelaska sportaša iz jednog sportskog kluba u drugi sportski klub”, ne smatra se nimalo značajno.

Izbrisano na vrijeme.

Informacija o tome kola u kuloarima, nekima se čini bitna, drugi na to odmahuju rukom. U Poljudu su sve za to znali i ne prave ni najmanji problem.

Zapravo, sve je urađeno pravodobno i dobro je da je to izbrisano. Brbić je to uradio još kad se naumio prijaviti u izborima za Nadzorni odbor “bijelih”, gdje potom nije prošao. Brisanje te rečenice, djelatnosti uslijedilo je u siječnju ove godine. U to su naišli izbori za predsjednika uprave, sporna djelatnost je već bila izbrisana, Brbić se javio natječaj za predsjednika, izabran je.

A prvog radnog dana minulog ponedjeljka, Brbić se izbrisao sasvim i s funkcije direktora Lucrora. Završio je s tim.

- Nema tu ništa sporno, bavili smo se u Lucroru isključivo konzaltingom na planu turizmu i tu je bilo nešto posla u početku, prve godine, a kasnije ništa, baš ništa. Bili smo registrirani za mnoge aktivnosti, na valjda 30 djelatnosti, ali praktično u zadnje vrijeme baš ništa nismo ni radili – rekao nam je Brbić.

Navodno su im na računu u izvješću – tri kune!

Zamro je konzalting u turizmu, a što se tiče eventualnog posredovanja, nisu imali ni transfera, ni igrača. Nijednom u ove tri godine...