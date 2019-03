Ne radite sve što i vaši idoli: engleski mediji raspisali se o proslavi pogotka mladog igrača Hajduka

Tino Blaž Lauš je postigao ono što mnogi mladi nogometaši neće nikada. U istoj je rečenici, u istom kontekstu s velikim Cristianom Ronaldom i Diegom Cholo Simeoneom. Priznat ćete nije to mala stvar. Mnogi o tome sanjaju, Lauš je to ostvario. Rame uz rame s Ronaldom.

Tino Blaž Lauš postigao je zgoditak na juniorskom susretu i proslavio ga na jednaki način kao što je Simeone slavio u Madridu i Ronaldo u Torinu. Velikani nisu dobili crveni karton, no Lauš jest. Izravan, prema ocjeni suca Vučkovića takvo je slavlje bilo neprimjereno.

Engleski mediji uzeli su ovo za primjer, Daily mail je posvetio cijelu priču mladom igraču Hajduka koji je proslavio pogodak jednako kao Simeone i Ronaldo. Oni sa španjolskog govornog područja bi rekli da su ovi pokazali "cojones", a Lauš "dišpet". No Daily mail je želio skrenuti pozornost kako ni Simeone, a još manje Ronaldo su ovom gestom zapravo poslali pogrešnu poruku mladima.

Napravio sam to kao igrač Lazija, i opet sam to napravio kako trener Atletica da bi pokazao kako moja momčad ima karakter, imao "cojones". Mogu se samo ispričati onima koji su se osjetili uvrijeđenima. Nije ova gesta bila upućena našim suparnicima, pokazao sam prema našim navijačima koliko cijenim karakter svojih igrača – objasnio je svoju gestu Simeone.

Simeone je već kažnjen s 20.000 eura zbog svoje geste.UEFA je dobila prijavu protiv Cristiana Ronalda koji je napravio, po mnogima, još gori prekršaj od Simeonea jer dok je Argentinac pokazivao svojim navijačima "cojones", Ronaldo je kod postizanja hat-tricka bio okrenut prema navijačima Atletica koje je tako simbolično "nabio". Zbog toga bi mogao platiti veću novčanu kaznu.

Lauš je, za sada, prošao samo s crvenim kartonom. Kazne će zasigurno još biti. Premda navijači Bijeli guštaju jer je mladi igrač pokazao "dišpet" kakav je primjeren dalmatinskom temperamentu ispalo je malo nezgodno.

Englezi moraliziraju, to im je posao, no šalju i poruku svim mladima igračima da ne rade baš sve što i njihovi idoli. Ili ako bi baš to željeli, eto neka mladi Lauš zabija koliko i Ronaldo, pa neka ga kopira kod svakog gola.