Hajdukova nada Ivan Delić: Sastanak nas petorice sa trenerom Oreščaninom je urodio plodom!

Stanko Jurić i Ivan Delić na media-dayu s novinarima. Dvojica hajduka koji su uz Frana Tudora, junaci preokreta u Koprivnici. Slažu se i za press-pultom, dodaju riječima, Nadopunjuju. Opušteni su, kao najboljji dokaz kako je atmosfera samopouzdanja i optimizma zavladala Hajdukom:

- Teren je u Koprivnici bio suh, baš kao i u Zaprešiću, ne znam što je tim domaćinima, to je apsurd i sramota da se ne polijeva, pa je teren suh kao barut. Što je onda katastrofa za koljena, zglobove, prepone - čudio se Stanko Jurić.

I time kao da je uzvratio za asistenciju Ivanu Deliću koji je na to odgovorio:

- Ali kad je suho lakše sam procijenio let lopte, dugo je letio balun, točno tebi na glavu – rekao je Delić.

Kako god, travnjak suh ili mokar, Hajduk proživljava sretne trenutke, a Delić je opet skrenuo pozornost, kratkom, ali sočnom epizodom.

Pričamo mu, pitamo ga:

Hajduk traži sidruna, centarfora i sve što kažu da im fali, zapravo imaju u vama! U čemu je problem da ne igrate češće? Doduše, Hajduk primijenjuje igru bez igrača vašeg profila?

- A kakav sam ja to profil igrača po vama? - uzvraća Delić.

Otprilike a la Nikola Kalinić – hitnuli smo se.

- Možete igrat okrenuti leđima, možete i probit, a imate i tehniku za podvalit dodavanje, kao vezni razigravač. U Koprivnici smo vidjeli i precizan, dalekometni centaršut.

- Super! Onda me opišite kao Nikolu Kalinića. Ali, da ne ispadne da sam ja to rekao, ne želim ispast... ne znam...

Da onda pitamo tu Jurića do vas, kako vi Stanko, vidite Delića?

- Snaga, čvrstina, brzina. Ima i završnicu - kaže Jurić.

- I lijevu nogu ne zaboravi, dosta mi je dobra, to mi je ostalo još dok sam u juniorima igrao kao ofenzivni vezni.

Stvarno, zašto nemate veću minutažu? - vraćamo se sad Deliću.

- Treba doći do prilike, izborit se. Jaka je konkurencija. Meni je to jasno. Nije mi problem ako sam malo blizu prve momčadi, pa me opet pošalju u B. Ranije sam na to gledao drugačije, ako bi me iz B sastava vratili u juniore, ne bi mi bilo svejedno. Sad to gledam normalno. Svi su potrebni, tako objašnjava i trener.

Nije vas uvijek bilo među 18, pa smo se zabrinuli, pitali Oreščanina gdje je nestao Delić, a trener je dao do znanja kako nije bio zadovoljan?

- Da, mogu reći da je problem bio u završnim minutama protiv Lokomotive. Kad sam gledao snimku vidio sam i ja da sam izgledao na trenutke nekako bezvoljno. A zapravo nisam. Ali, primio sam kritiku. Imali smo sastanak nas petorica s trenerom Oreščaninom...

Koja petorica?

- Pa nije u redu da otkrivam, to su stvari unutar svlačionice. Imali smo sastanak na kojem smo sve raščistili, a i ja sam shvatio što se traži od mene, gdje sam pogriješio. Više neće izgledati kao da mi se ne da... Jer, da mi se! Davat ću sve od sebe svaki put!

Kako se vidite u konkurenciji?

- Ja bih volio da me se drži na jednom mjestu, da sam recimo desni napadač pa da tu čekam priliku. A s druge strane konkuriram na više pozicija, pa je i to dobro. Desno, lijevo, a mogu bit i na mjestu "desetke" Caktaša, nije mi strano. Treba biti spreman u trenutku kad te trener pozove s kkupe. To smo raščistili na sastanku poslije kojeg je sve krenulo na bolje. Pozvao nas je s idejom kako treba unijet promjenu. Nas petoricu. Ne pitajte detalje, samo mogu reći da je sastanak urodio plodom. Odnos s trenerom Oreščanina je odličan, krase ga suradnja i pošteni, iskreni razgovori. Ovaj Hajduk ima budućnost, treba se držat plana i davat sve od sebe.

A centaršut na glavu Jurića, to je ključan detalj preokreta?

- To je dio plana igre, kad napadamo, svaki zauzima svoju poziciju, tako smo se rasporedili za stisnut Belupo. Jurić visok, u napad... Balun do mene, pogodio sam taj centaršut. I Stanko je zabio. Letjeli smo Torcidi, dali sunampotisak, podstrek, još dok sam se zagrijavao za ući u igru dizali su atmosferu da vjerujemo u preokret. Kad je Juranović bio isključen i gol smo primili, osjećali smo da je to nepravedno kako ide utakmica, jer došli smo pobijediti i davali smo sve od sebe. Želimo se podignut na ljestvici.

Koliko god dobrog ste uradili, još ste šesti?

- Da, nevjerojatno, mi smo još šesti, Stanko kaže da tablicu ne može ni pogledati, ali samo nam pet bodova bježi treći. Ma, moramo preskočit "Feratu" i ove "bogove" ispred nas!

Dobra je ova, da "Feratu"... Nego, s Rudešom u subotu poziva se već na mobilizaciju navijača, kažu, bit će puno publike?

- Samo dajmo pobjedu, da ne budemo više šesti! Bismo li mogli na kraju bit i treći? U Europu da uđemo, najvažniji je cilj.

Delić je bio kapetan mlade reprezentacije Hrvatske, "do 16", onda je bio član "do 17" selekcije koja je išla na Svjetsko prvenstvo u Čile, u kojoj su prevladavali dinamovci (listopad 2015.), od njih su se već u inozemstvo prodali Brekalo i Sosa... Iz redova Hajduka, uz Delića su bili i Karamarko i vratar Šutalo, a oni više nisu u Hajdukovim projekcijama.

Naprotiv, Delić je svojim epizodama sve bliži standardima prvotimca "bijelih".

Je li bolje odigrat pet, šest, desetak minuta za prvu momčad ili cijelu utakmicu za B momčad?

- Ma, bolje je uopće ić na put s prvom momčadi, nego cijelu odigrat za B. Naravno, ako trener pošalje u drugu, treba ga poslušat, kao nedavnu prijateljsku protiv Solina. I gol sam još dao. I to mi je bio dodatni motiv. Ali, prva je prva, za osjećaj je i draže i vrednije.