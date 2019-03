Ponajbolji igrač Hajdukova proljeća sreću će potražiti u inozemstvu, Bijeli će ostati bez odštete

Fran Tudor neće produžiti ugovor s Hajdukom, sva je prilika.

Teško nam je to reći sto posto, ali ako smo na devedeset posto, koliko to uopće mijenja na stvari?

Nakon četiri i pol godine u bijelom, uz uspone i padove, od nastupa za reprezentaciju, do zapećka gdje su ga gurnuli stručnjaci koji su donedavna vodili struku, sad će Fran, ponajbolji igrač Hajdukova proljeća sreću potražiti u inozemstvu.

Nije zadovoljan ponuđenim: Tudor neće produžiti ugovor s Hajdukom?

Nepravedan tretman

U zimu se spominjao interes Greuther Fürtha (nije tamo ostao Damir Burić), te Lecha iz Poznana (kad su Poljaci shvatili da je na ljeto slobodan, radije bi ga pričekali besplatnog, bez odštete, vidi, molim te).

A javljao se i Kairat Almaty sa 450.000 eura godišnje gaže, međutim Kazahstan (mu) nema “prime-time”, prioritet na zemljopisnoj karti baluna.

Tudor je nakon priprema u Beleku/Antalyji ostao u Hajduku, stvorio “feeling” sa Sinišom Oreščaninom kao u doba Burića i smatralo se da će ostati.

U Hajduku su mu ponudili dobar ugovor zadnjih dana, bio je to epilog sastanka Tudora i njegova zastupnika Franje Vranjkovića (agencija “firsteleven ISM” iz Njemačke) sa sportskim direktorom Hajduka Sašom Bjelanovićem i predsjednikom Jasminom Huljajem.

Sastavljen Hajdukov prijedlog ugovora smatra se vrlo korektnim. Navodno se radi o cca 10.000 eura mjesečno, u odnosu na 3000 eura što ih Tudor dosad ima.

Jasno je i to da se u međuvremenu Tudoru dogodila nepravda jer su dovođeni (kojekakvi) nogometaši s mnogo većim gažama od njegove, pa čak i u B selekciji koja igra Drugu ligu ima igrača “bijelih” većih primanja od Tudora, koji je pak došao u Hajduk još 2015. godine.

Sad je Hajduk, u zadnjem poslu predsjednika Huljaja ponudio ispravak nepravde i zaželio Tudora zadržati, čemu bi se i Oreščanin veselio jer su njih dvojica “kliknuli” i između njih postoji dobar “feeling”.

Međutim, bez obzira što mu je sad na stolu vrlo solidan ugovor za nove, rekli bismo Huljaj-Brbićeve parametre polu-štednje i obazrivosti, Tudor je ipak usmjeren prema – inozemstvu.

Hajduk će ostati bez odštete od Tudora, ali to neće remetiti Tudorov status, on će do kraja ugovora redovito i nesmetano nastupati baš kao primjerice Avdija Vršajević, Goran Jozinović, lani Hugo Almeida. Igraj do kraja, pa kad ideš, široko ti polje.

Može li ga Brbić uvjeriti da se predomisli?

Palaversu pripremaju za Manchester City, a Tudora za - tkoznakoga. No, obojica su im potrebni u hvatanju Europe.

Ipak, lagali bismo kad bismo prešutjeli kako oko Poljuda tinja nada da bi eventualno Marin Brbić (od jučer u procesu upoznavanja radne zajednice i primopredaje od Jasmina Huljaja), možda ipak mogao privoljeti Tudora da se predomisli. Novi predsjednik, zadnji poziv. Last call for passengers...

Nade uvijek ima do zadnjeg trena, pa neka je Tudor kuvertirao odgovor, poručio “ne, hvala, odlazim”. Ako je time ražalostio i Oreščanina, što se može, to je život.

Tudor smatra kako mu je vrijeme za novi izazov u relevantnim ligama nakon četiri i pol godine Hajduka, pa da vidimo gdje će to otić na ljeto. Stvar je izazova, tvrde, a ne je li ponuđeni novi ugovor težak deset ili petnaest tisuća eura mjesečno.