Na utakmici Slaven Belupa i Hajduka ulaz na jednu tribinu bio je zabranjen svima koji nisu stanovnici pet okolnih županija? Zar mi ostali smrdimo ili je u pitanju diskriminacija?

Hajduk je pobijedio. I to kako... Tvrda utakmica, napaljeni protivnik, igrač manje. Izgledalo je sve manje-više izgubljeno do 88. minute i izjednačujućeg pogotka Stanka Jurića. Nakon dobrog niza rezultata, većina je bila zadovoljna i bodom osvojenim u Koprivnici, posebno kada se u obzir uzme tijek susreta. Ali oni koje se nešto pita, nisu. Momci Siniše Oreščanina dali su i posljednji atom snage na terenu i u trećoj minuti sudačke nadoknade donijeli veliku radost. Prvo sebi, a onda i navijačima. Onima na stadionu, onima koji su utakmicu gledali ispred malih ekrana, ali i onima koji su ostali ispred stadiona u Koprivnici.

Diskriminacije je uvijek bilo kada je nogomet u pitanju. Ružni povici, nažalost, još se uvijek ne mogu do kraja iskorijeniti sa stadiona, svjedoci smo rasističkih ispada diljem Europe, a o ubijanju ovog ili onog, koji je iz drugog dijela države, ne treba ni trošiti riječi. No, dok se o tim problemima opravdano piše, jedan se nekako zatomljuje. To je problem s kojim se najčešće suočavaju navijači Hajduka, ali iz primjera koji ćemo vidjeti u nastavku teksta, jasno je da bi na njega mogli naići i drugi.

Organizatori utakmice Slaven Belupo - Hajduk danas su napravili sramotan potez i odlučili na tribinu na koju nisu stavili najgorljivije navijače Hajduka puštati samo stanovnike iz pet županija. Ukoliko niste iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske, Međimurske, Bejlovarsko-bilogorske ili Virovitičko-podravske županije utakmicu s 'domaće' tribine niste mogli gledati.

Smrde li stanovnici ostalih županija pa im je zabranjeno ući na domaću tribinu? U ovih pet županija nema navijača Hajduka pa smiju s lokalnim stanovništvom gledati utakmicu? Putnik namjernik iz Belog Manastira, navijač lokalne Šparte, ne smije na stadion? Zašto? Jer ne želi među Torcidu i nije iz podobne županije? Tisuću ovakvih pitanja moglo bi se postaviti, a istina je samo jedna...

Nad navijačima se vrši diskriminacija, a organi koji bi trebali reagirati - šute. Jer, zaista, baklja zapaljena na tribini gora je od diskriminacije, povijest nas je tome odavno naučila. Sram vas bilo.