Domaći trener bio je utučen: Ovo ne može biti zaslužena pobjeda Hajduka; Sudac Jović prijavio direktora Slaven Belupa, sačekao ga u tunelu?

Hajdukov trener Siniša Oreščanin imao je „play of the day“. Pogodio je sa svim zamjenama jer su upravo one dovele do čudesnog preokreta.

- Pobjeda je možda malo i sretna na kraju, ali me veseli. Svi su mogli vidjeti naš duh i karakter. Čak i kad smo gubili, krenuli smo napadati. Nismo se povlačili. I zamjene su išle u tom pravcu, „all in“, dali smo sve karte u napad i lopta nas je nagradila – govorio je tako Oreščanin na konferenciji za medije nakon šokantne završnice u Koprivnici.

Ovako je „Siks“ vidio utakmicu. Prvo poluvrijeme:

- Od početka je bilo naelektrizirano, vidjela se namjera Slavena da s trojicom u obrani te Vidovićem i Puclinom kao igračima s posebnim zadacima proba osujetiti naš plan igre. Morali smo se na to adaptirati, ali smo svejedno kontrolirali utakmicu. Slaven nije imao pravu šansu, a mi smo imali devet udaraca. Šuljali smo se oko gola, no zadnja trećina nije bila dobra.

I onda drugi dio:

- Dogodio se taj nesretni penal, a onda i crveni. Nisu to situacije koje kao trener možete planirati, već se morate na njih prilagoditi u tom trenutku. Zamjene su donijele golove, ali je moglo završiti i drugačije. Uz navijače smo uspjeli ugurati Slaven u 16 metara i zabiti ta dva gola.

Pokazao se taj splitski, hajdučki dišpet?

- Nadam se. Pohvale i navijačima što su u velikom broju došli. Bacio sam pogled na njihovo slavlje krajičkom oka kad smo zabili drugi gol, ostat će mi ta slika u sjećanju cijeli život. Njihova reakcija sve je rekla – zaključio je Oreščanin.

Trener domaće momčadi Ivica Sertić bio je utučen. U svega nekoliko minuta iz euforije je potonuo u depresiju.

- Naša dobra prezentacija nije bila popraćena rezultatom. Ovo ne može biti zaslužena pobjeda Hajduka. Zaslužili smo barem bod, ako ne i sva tri.

Upitan za komentar suđenja, rekao je:

- Ne želim komentirati stvari na koje nemam utjecaja, ali mi je teško kada poslije utakmice dođem u svlačionicu i vidim da 20 igrača plače, a da se jedan gospodin 90 minuta sa šeretskim osmijehom šetka po terenu, što je zaista frustrirajuće.

Gospodin o kojem Sertić priča je pretpostavljamo sudac utakmice Fran Jović koji je nakon susreta navodno prijavio direktora Slaven Belupa Zvonimira Šimunovića tvrdeći da ga je ovaj sačekao u tunelu i s njim se pokušao fizički obračunati.