Pobjeda na mišiće: velika je vrlina izvući maksimum iz ničega

Čudo u Podravini, Hajduk se rijetko viđenim preokretom u finišu utakmice kući vraća s tri boda! Nije izgledalo da će „bili“ išta uspjeti izvući jer nisu igrali dobro, a onda su se ukazali Stanko Jurić i Fran Tudor i donijeli Hajduku prvu pobjedu u Koprivnici poslije gotovo dvije godine... Kad već prvotimci nisu bili pretjerano raspoloženi, bodove su donijeli igrači s klupe. Ivan Delić kao asistent, a Jurić i Tudor kao strijelci.

Do te 88. minute činilo se kako će Hajduk doživjeti prvi poraz u nastavku sezone, pogotovo nakon što je pola sata ranije ostao s igračem manje i našao se u zaostatku 1:0. Juranović je kao zadnji igrač srušio Mateasa Delića, na što je sudac Fran Jović dosudio penal i pokazao izravni crveni karton Hajdukovu kapetanu. Možda je Jović mogao posegnuti i za žutim jer je jedanaesterac bio dovoljna kazna, no on nije tako mislio.

Nervoza je postajala sve veća, kako na terenu, tako i izvan njega. Hajdukov pomoćni trener Goran Rosanda poslan je na tribine, isključen je potom i domaći stoper Zirdum, a čak su se zakačili i igrači na zagrijavanju, zbog čega su „požutjeli“ domaći Bongongui i gostujući Tahiraj.

Negdje između svega toga Menalo nije realizirao zicer kojim bi riješio sve dileme oko pobjednika, no ipak se nije činilo kako Hajduk može doći do sva tri boda. Minute su curile, a onda je krenulo. Dva ubačaja, dva precizna trzaja glavom i eto željenog trijumfa, slatkog trijumfa koji drži Hajduk na kolosijeku za Europu.

Zaboravit će se, stoga, skromna utakmica koju je Hajduk do tih završnih minuta odigrao. Izostala je njegova očekivana dominacija i čiste prilike za pogodak. Igrajući s trojicom stopera, Slaven nije dopuštao hajdukovcima da se razmašu. Očekivalo se u tom pogledu više od Splićana, no i ovakve utakmice treba znati pobijediti. Na mišiće. Kako god znaš i umiješ, kad ti ništa ne ide. Hajduk je u tome uspio.

Dva gostovanja koja su podcrtana kao potencijalno nezgodna (Zaprešić, Koprivnica) Hajduk je prošao neokrznut. S par friževa, ali i punim plijenom. Na Poljud sada stiže Rudeš, a onda se gostuje u Puli. E, da je sa svih šest bodova dočekati Dinamo, to bi bila prava stvar...