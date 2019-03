Posavec spasitelj na golu, povratnik Ismajli koji igra u životnoj formi, naprijed Caktaš, uz Jaira i Gyurcsa - trebalo bi biti dovoljno za pobjedu

Sad je to već obilje igrača, da kod kuće lako Oreščanin, rečeni Siks, ostavlja Mikulića, Kalika, Fomitschowa.

Pa je onda dvojba u sastavu hoće li na stoperu nastupiti Svatok ili Lopez, prednost dajemo friškoj kupovini, jer što su ga onda dovodili ako neće igrat.

U veznom redu Tudor ili ipak Jradi? Fran je bio najbolji igrač početka proljeća, ali se onda oporavio Juranović, a kapetan ima svojem mjesto i kako ćeš sad sa dva desna beka igrat?

Onda jedan ide na lijevog beka, ali kako, jer oporavio se i Bradarić. Pa ni Fomitschow ne treba. Kad je tu Tudor. Desni vezni ili lijevi bek, sve je Fran kadar odigrat, a najčešće ga stave – na klupu.

Ne može Oreščanin sa 11 dresova sve zadovoljit, 11 "ribica" je malo da nahrani svu tu ekspediciju?!

Nije lako. A na tribinama će biti Perasović (ne Velimir, nego Benjamin), pa Huljaj i Brbić, najavili su dolazak u Koprivnicu svi skupa u atmosferi zajedništva, tako da će u automobilu i hajdučke pjesme zapjevati, kako su to uradili na pobjedničkom povratku iz Osijeka, doduše tada je Brbić bio tek u zamislima, odnosno u Tučepima, u povojima natječaja.

Kako god da sastavi momčad, Oreščanin od Koprivnice igra europske kvalifikacije, sad se približio dovoljno Lokomotivi (i Gorici) da je sam sebi na glavu nabacio imperativ. Pa se brzih dana očekuje – pretjecanje.

Recimo i to: Mikulić, starter u Osijeku nije ni na putovanju, Kalik bingo iz Antalyje/Beleka također gubi ritam, a nema ni Fomitschowa koji spremno začepi buže, nije neophodan.

U veznom redu bi se možda moglo naći mjesta za Juranovića, a Tudora stavit na beka, no ima li smisla toliko tumbati, premda ideja nije bez uporišta?

Kako god, Posavec spasitelj na golu, povratnik Ismajli koji igra u životnoj formi, naprijed Caktaš, uz Jaira koega smo opjevali i previše, te Gyurcsa koji je istisnuo iznenađenje iz Aluminija zvano Tahiraj. I to je to.

Trebalo bi bit dovoljno za još jednu pobjedu, ali nemojmo pretjerivati, u Koprivnici nikad nije bilo jednostavno.

Dugo je prvenstvo, važno je i kako će ostati Osijek – Lokomotiva, to je isto vrlo značajna utakmica u zapletu/raspletu borbe za put u Europu.

Sjećamo se jednom kad je Marin Brbić u Koprivnici stavio na stol obećanje (nije cash) od 100.000 eura za cijelu momčad samo da se svlada Slaven i izbori plasman u Europu.

Sjetit će se Marin tog travnja, koja li je to bila godina, da, 2015., dobio je Hajduk 2:0, predsjednik je bio Brbić, a branio je Grbić i skinuo je penal Miriću.

Igrao je i Bosančić, trener je bio Vukas, Hari, a ne Bajdo. Mezga je dao prvi, a Tudor, ovaj isti Fran dodao je drugi gol, Juranović je ušao umjesto Vlašića i mogli bismo još kurioziteta nabrojit, Milevski je odigrao svih 90 ("Arteme, povedi nas"), a Vuković, Josip kojeg traži sad pola Otoka je ušao u igru u 88.

Nego, znate li tko je vodio momčad Slaven Belupa? Za nogometne ikone, kviz, priprema, pozor, tri, dva, jedan, sad: Ante Čačić!

Nećemo vam reć tko je sudio.

E, kad bi se povratak Brbića u Koprivnicu poklopio s tih 2:0 i ove subote, Europa bi bila već na dlanu, priželjkuju "bijeli" na čelu s Oreščaninom. I Brbić bi prišao treneru, ne bi bilo "give me five, nego "give me - Siks"!

Evo ih 18: Posavec, Duka (vratari), te Lopez, Nejašmić, Gyurcso, Caktaš, Svatok, Palaversa, Juranović, Delić, Jairo, Jurić, Sahiti, Tudor, Bradarić, Ismajli, Tahiraj, Jradi.