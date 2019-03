Je li Hajduk s povratkom Brbića konačno pronašao – kontinuitet? Četiri godine u komadu (kao od 2012. do 2016.), pa što bude. Kud puklo, da puklo.

Za kontinuitetom Hajduk dugo vapi, potreban mu je, pa kad je Ivan Kos nanizao skoro dvije godine zaredom na vlasti, dogodio mu se “impeachment”, nakon toga štošta je krenulo nizbrdo.

I u konačnici rezultiralo povratkom na staro, na iskusnog Marina Brbića.

Toliko je toga išlo nizbrdo zadnjih 11 mjeseci da se sad raspravlja i o ulozi direktora kluba koji bi se pridodao Brbiću kao nekoć Goran Vučević s pozicije sportskog direktora (ono kad je Brbić bio kažnjen zbog neodigrane utakmice u Maksimiru), pa bi to onda bila uprava od dva člana, predsjednika i uz njega još direktora/zamjenika.

Samo da se ne dogodi obezglavljenost koja se osjetila nakon smjene Kosa, pa cijelo ljeto, sjetite se samo travnjaka kakav je bio nakon Ultre i nikako ga popravit. I dugo je trebalo dok je Jasmin Huljaj koliko-toliko pohvatao konce, a i on je silom neprilika promijenio tri trenera (Kopić, Vulić, Oreščanin).

No, što sad Hajduk dobija s Brbićem, s njegovim povratkom?

Širi se val podrške, valovi aklamacije, premda ima i onih koji bi radije da se dovelo nekog novog, mlađeg, da donese svjež dah promjena.

No, takvih promjena očito su se u sadašnjem NO grozili, nisu se htjeli upuštati u avanture, povratak Brbića jasna je karta igranja na sigurno.

Sretan je sigurno Vinko Radovani, predsjednik Skupštine, sretan je Zoran Mamić, rečeni Tommy junior koji je odavna već zaželio “sritno, presidente”, sigurno je i Goran Vučević iz Barcelone (taman je skautirao utakmice Lige prvaka) uputio čestitku. Svi oni koji su poštovali lik i djelo Brbića, smijenjenog preglasavanjem prije tri godine, dolaze na svoje.

A lik i djelo Brbićevo izgledalo je tim veće što su dani odmicali. Tek kad nekog izgubiš, shvatiš koliko ti je vrijedio...

I što sad Hajduk može očekivati od novog mandata Marina Brbića? Iskusniji je za četiri godine borbe u Poljudu s financijskim utvarama iz prošlosti, iskusniji je i za tri godine gledanja sa strane što mu rade s klupskom srebrninom koju je tako brižno skupljao i čuvao. Skoro je na svakoj utakmici uvijek bio, pa često i u razgovorima sa svojim prethodnikom Jasminom Huljajom.

Znajući da će opet netko dobro doći, netko tko umije – stiskati remen, tj. kaiš.

Brbić je sam sebi zadao – iskorak, govoreći o trofeju koji fali od 2013. godine, o plasmanu u skupinu Europske lige, ili čak Lige prvaka. Ako se to ne ostvari u iduće četiri godine njegova mandata, bio bi silno razočaran.

Kos nam je svojedobno pričao o bodovnim razinama, na kraju 2017. trebalo je osvojiti 65 bodova, a osvojeno je 69, na kraju lanjske sezone trebalo je imati 69 bodova, a “bijeli” su imali 66, ove 2018/19. Kos je zamislio osvajanje 73 boda, a kao vrhunac u sezoni 2019/20. Hajduk bi trebao osvojiti 77 bodova!?

Brbić je pak postavio osam strateških ciljeva, a Brbićev budući mandat saželi bismo ovako:

1. GRAD MOŽE ODAHNUTI

Marin Brbić zna stegnuti kaiš, ali ne treba se sad oko toga prestrašiti Radna zajednica, jer kao, dobili su natrag “škrca” koji im je od plaće otkidao. Međutim, bilo je i te kakva razloga za to, da vas ne podsjećamo, ali vremena više nisu tako crna, niti će im Marin biti Škrtac od Mollierea... Međutim, pravilno će gospodarit, s više osjećaja za odgovornost, te naglaska na štednju.

U to ime može odahnuti i gradonačelnik Andro Krstulović Opara, ne vjerujemo da će mu iz Poljuda opet dolaziti s idejom kako bi im dobro došao (jamac za) kredit; Hajduk će nakon prodaje Ante Palaverse sam sebi cementirati temelje, te prostrt lancun onoliko koliko je dug. Neće više nožni prsti izvirivat...

2. POVRATAK SPONZORA

Možemo očekivat i povratak nekih (jačih) sponzora, da ih ne spominjemo, da ih time ne pritišćemo, ali kad je Brbić naprasno otišao, neki su baš digli tunju s Poljuda i naljutili se... Očekujemo i novi zamah s pozicije šefa/šefice marketinga, Brbić je svojedobno bio pravi majstor da priredi paletu akcija od kojih je Hajduk imao makar minimalnu korist, skupljale su se i japanke i očale i mlijeko i jogurt i pivo i štatigajaznam...

Možda je tu svojedobno bilo i pretjeranih očekivanja, ne vjerujemo da je od akcije Hajdukov Ambasador bilo vele koristi, ali je zamašnjak bio veći, a na planu marketinga se svakako očekuje pomak nabolje. Uvijek može bolje.

3. TRENER BI MORAO U EUROPU

Nadzorni odbor je rekao da se neće miješati u odluke, ali da bi oni - kontinuitet. E sad, je li to miješanje ili ne? Kako god, tek Marin Brbić će se sad službeno upoznati i sa Sinišom Oreščaninom, te Krešimirom Gojunom i službeno. Ipak će trener Oreščanin imati sad imperativ prodora u Europu. U redu, možda može reći i da ne mora, ali kako će u lipnju obraniti svoju ulogu ako Hajduk ne bude četvrti?

Sad kad je došao na bod od Gorice i tri od Lokomotive. Pih, pa to mora nadoknaditi u preostalih 13 kola. Ako je Huljaj rekao Oreščaninu “spašavaj i radi što god znaš”, sad će mu sigurno Brbić reći “čujte, bilo bi zbilja dobro da se uđe u Europu”.

A u lipnju se iznova karte dijele, istječe dogovor. Sigurno će i Brbić tražiti s odgovornima iz struke koji je to trenerski kadar koji bi kroz iduće četiri godine morao doći do trofeja i do plasmana “bijelih” u skupinu Europske lige. Je li to Oreščanin a priori ili pak i Siks mora nešto rezultata polučiti?

Eto, Brbićev tadašnji nasljednik Kos imao je pegulu. Kad je rekao da želi za trenera Hajduka Nenada Bjelicu, tadašnji NO mu je želju stopirao. I kažu, to je bilo jedino što su se Kosu izravno umiješali u odlučivanju, spriječivši ga!

Ma, kako li su samo znali da su na pravom putu...?! ∙