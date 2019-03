Oreščanin čestitao Dinamu te najavio zahtjevno i neugodno gostovanje

Hajduk ide u Koprivnicu, sutra se igra protiv Slaven Belupa s početkom u 15 sati, drugo je to gostovanje "bijelih" zaredom. Trener nogometaša Hajduka Siniša Oreščanin, pred putovanje bio je s novinarima.

Dočekalo ga je pitanje, nije li ovo najteža utakmica u ovom ciklusu?

- Jako ozbiljno dočekujemo gostovanje u Koprivnici, ali ne potcjenjujući nikoga ovaj mjesec, ne bih govorio je li ovo najteže... Vjerojatno mislite na ciklus u ožujku (da, računali smo do Dinama u Poljudu početkom travnja, op. a.). Sigurno je tek da, ovo što smo ih gledali, protiv Slaven Belupa očekujemo stvarnu zahtjevnu utakmicu.

Što je s ozlijeđenima, je li se oporavio Ismajli?

- Ismajli je normalno u kadru, a Hamza, Vučur, Teklić su igrači koji su ne mogu participirati. Josip Bašić je u treningu, a Beširović je na tragu povratka i Ivanovski, treniraju i oni, ali nisu u kadru za ovu utakmicu.

Četiri neodlučena i jedan poraz sa Slavenom u zadnje vrijeme? Nije li vrijeme za pobjedu?

- Vrijeme za pobjedu? Nadam se da je! Nisam ulazio u statistiku, ali mi je bilo u glavi da je zahtjevno i neugodno gostovanje. Promjenom trenera, sad je tamo moj kolega Sertić s Akademije, dogodila se pozitivna promjena u Slavena, stvorio se fluid u momčadi. Došli su domaći dečki koji su bolje znali što se događa unutar i oko svlačionice, a što se tiče nogometa i tu je vidljiv pomak, Sertićeva prva je bila u Splitu...

- Ima prepoznatljiv način i stil i oni to rade "o kej"... Tablica i laže i ne laže, za jedno ili dva mjesta, ali jako puno znači za Slaven ova zadnja protiv Osijeka, izvukli su remi nakon serije poraza, uvijek te hoćeš-nećeš rezultat definira. Oni su u polu-borbi za opstanak. Došli su do teškog boda u Osijeku.

Njima fali nekoliko igrača (prije svega Goda, Bačelić-Grgić... itd.), hoće li zbog toga možda vaša momčad ući "lako ćemo"?

- Ma neee, ne bi smjeli, znamo da ih fali nekoliko, ali to nećemo spominjati, ni obraćati pažnju na to. Nije to toliko bitno, jer oni imaju širok kadar i to može biti mač s dvije oštrice jer će oni koji sad dobiju šansu sigurno htjeti dokazati se.

Dinamo je sinoć pobijedio, otvorio još jedna vrata hrvatskim klubovima za Europu, doduše tek od idućeg ljeta?

- Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi, bitna je i za njega i za hrvatski nogomet što je bitno zbog koeficijenta. Čeka ih težak uzvrat, nisu još prošli.

A Palaversa, stalno ga mijenjate nakon 60. minute?

- Ma ne treba čačkati, ne vidim kontekst ovog pitanja, kad je sve dobro. Ljudi moraju shvatiti da je on igrač u razvoju koji se još adaptira na prvoligašku razinu i level, što ima da je došao iz B tima. Sve je to dio njegova razvoja. Pokušavamo tu da mu pomažemo, kad vidimo da mu padne fokus, koncentracija, izgubi se gdje da stane na terenu, pa kad padne, da mu pomognemo utoliko što ga izvadimo.

- Sad sam otrkio i više nego što treba. A možemo tako držat i tenziju u ekipi. To je miks svega. Za moj svjetonazor potencira se previše to pitanje koliko Palaversa igra, nemojte tražiti iglu u plastu sijenu i čačkati, kad je sve to dobar kontekst i nikakvih problema nema.

Pa dobro, eto, pitali smo, nego u Zaprešiću ste se odmah nametnuli i riješili utakmicu, mogu li to navijači očekivati i sad u Koprivnici?

- Naravno, nitko sretniji od mene da se tako otvori i sada. Mi ćemo tome težiti, ali to nije jednostavno. Ne mogu vam obećati. Svaka utakmica donosi svoje.

Da se vratimo ozlijeđenima, kad se vraćaju, kakve su prognoze?

- Pretpostavljam da vas najviše zanima za Hamzu Barryja?

Da.

- Hamzu tempiramo za Istru. Poslije reprezentativne pauze.

A Beširović, kad će?

- Sa Dinom idemo u tom smjeru i da zaigra i za B momčad, kad bude spreman da proba u B, u dogovoru s njim i trenerom.

Susreli ste se sigurno s novim predsjednikom Marinom Brbićem, upoznali tek, razgovarali?

- Jesmo, prvi put u srijedu smo se pozdravili, a sad smo baš razgovarali. Bio je to razgovor upoznavanja. I pričali smo na način da idemo dalje i da ovu polusezonu učinimo uspješnom, u pozitivnom smjeru.

Ima li kakav detalj da nam ispričate s tog razgovora.

- Detalj? Ne, nikakav detalj – nasmiješio se Oreščanin i dobro raspoložen krenuo put Koprivnice.