Otuđeni predmeti iz stana, oštećen auto, izbornik ga prekrižio: prati ga pegula za pegulom otkako je stigao u Hajduk, ali on ne odustaje

Sjećate li se Marka Bencuna? Kako ne! E, on je bio Hajdukov Pegula. Prije koju godinu.

Sad bi se taj naziv komotno mogao prišiti Basselu Jradiju, jer Libanoncu rođenom u Danskoj, u Kopenhagenu, nekoliko se nezgoda dogodilo otkako je došao u Hajduk. Prava je pegula.

Otuđeni su mu predmeti iz stana dok je bio na putovanju s ekipom (kad se jesenas spajalo Pulu i Vrapče) i rečeno je kako su za to osumnjičene dvije djevojke. Nije provaljeno, nego otključano. Kako god, stvorio se nesporazum:

- Nisam ja Casanova, nikada dvije djevojke istodobno nisu bile sa mnom u stanu. Volio bih da su me dvije djevojke orobile, da se našalim, ali nije se to dogodilo! Pogrešno se protumačilo. Policajka me pitala tko sve zna gdje stanujem, odgovorio sam i te dvije djevojke...

Zla sreća, beton i kajgana

Kvragu i odneseni predmeti, šteta, otuđeni play-station. Ne ponovilo se. Onda mu se dogodilo da s balkona u zgradi gdje stanuje padne komad betona točno na rent a car automobil što ga je koristio, razbilo šofer-šajbu. Pa je ispalo da mu je automobil oštećen i još išporkan “kajganom”, jer su se djeca nabacivala jajima i još smo se pitali jesu li ga to navijači uneredili kao što su na Saida imali pik?! Ma kakvi, što Jradi ima s navijačima, nije nešto ni igrao, samo zla sreća.

I onda s tom reprezentacijom Libanona, sve u nevrijeme.

- Naputovao sam se, nizašta. Dogovorili utakmicu s Australijom, kao probu za Azijski kup, u redu, idemo dolje, “down under”, ipak se Azijski kup igra tek svake četiri godine, prilika je. Onda smo došli na prvenstvo u Emirate i tu sam želio popričati u ime momčadi s izbornikom kako nakon poraza od Katara (0:2, op. p.) svi smatramo da igramo loše (izbornik Crnogorac Miodrag Radulović, op. p.).

- Izbornik ni da čuje, čim sam zaželio popričati, izbornik me udaljio, prekrižio. Otišao sam brže-bolje na pripreme Hajduka u Tursku, ali sam već izgubio dragocjeno vrijeme - podsjetio nas je Jradi na zimske probleme.

Onda vas je Oreščanin stavio na desnog beka, protiv Fakel Voroneža (7:3), ne ponovilo vam se. Ne zbog igre, nego niste vi desni bek?

- Znate kako, najvažnije je igrati, a trener odlučuje. Nije tu bilo Jure, Tudora, Baše. Ako trener želi, tu sam i za beka, ali to mi nije favorit-pozicija.

Na treninzima puno bolji

Vratili ste se sad protiv Intera, opet u kadar, konačno. Na desnog veznog. Niste prekriženi. Međutim, još čekamo na nešto posebno od vas?

- Trudim se koliko god mogu i još nikako da dam od sebe sve ono što mogu i znam. Nogomet je takav, spaja se dobro i loše, ali ja radim naporno i želim.

S kojim se suigračima slažete najbolje?

- Hamza je igrač koji kad ima loptu kao da je čuvaš u banci. A Jairo je odličan. Imam osjećaj da na treninzima igramo puno bolje, nego uspijevamo na utakmicama.

Kako biste usporedili Norvešku odakle ste nam došli i Split, Hrvatsku?

- Split je puno topliji i godi mi ova temperatura, a ljudi su prisni, nije kao u Skandinaviji. Prepoznaju me. Kad sam došao tek na aerodrom i pita netko od osoblja tko sam, saznao je da sam novi igrač Hajduka, odmah mi pruža stisnutu šaku!

Daje besu?

- Da, da, skupljene šake! Žele uspjeh. To mi se svidjelo. Na stadionu puno ljudi, zadovoljstvo je igrati.

Crnogorac će otići, prije ili kasnije

I još da pegula nestane?

- Ma, bit će to sve dobro. Trener radi vrlo dobar posao. Puno videa, taktike i detalja. I Vulić je imao vrlo dobre treninge! Trebamo sad osvojit devet bodova u tri utakmice, to je cilj.

A Libanon?

- Nisam u kontaktu. Sve sam riješio. Ne zovu me. Kad sam nešto odlučio i otišao, moram s time dalje živjeti. Tako je. A izbornik će otić. Prije ili kasnije – čvrst je momak Bassel Zakaria Jradi. ∙