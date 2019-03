Predsjednik NO Hajduka objasnio zbog čega je Brbić dobio povjerenje: On je čovjek koji se dokazao u puno stvari

Predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović obrazložio je zašto je baš Marin Brbić dobio njihovo povjerenje.

- On je čovjek koji se dokazao u puno stvari i koji se neće trebati puno privikavati na to što znači biti predsjednik Hajduka. Uvjereni smo da je najbolji kandidat. S radom kreće u ponedjeljak, ali će do kraja mjeseca i dosadašnji predsjednik Jasmin Huljaj biti tu da pomogne pri tranziciji. Svi zajedno u subotu idemo u Koprivnicu bodriti Hajduk. Atmosfera u momčadi i klubu je pozitivna.

Perasović je otkrio da se na natječaj prijavilo 15 kandidata.

-To je zadovoljavajuće i hvala svima koji su se prijavili. Bilo je dosta dobrih kandidata, no odluka o Brbiću bila je jednoglasna, 7-0, kao u svim dosadašnjim odlukama NO-a.

Prijašnji Nadzorni odbor smijenio je Brbića ne vjerujući da je riječ o čovjeku koji Hajduku može donijeti iskorak, no sadašnji saziv ima drukčije viđenje.

- Prošli se NO bavio preglasavanjima i tu su odluku donijeli s jednim glasom više. Mi smo dosad sve odluke donijeli bez preglasavanja. Nastojimo doći do konsenzusa, a kad ga nemamo, radije ćemo se zatvoriti cijelu noć i raspravljati dok do njega ne dođemo. Ako i bude 6-1, pitat ćemo tog jednog može li živjeti s odlukom većine. Završili smo ovaj posao vrlo brzo i u skladu sa svim propozicijama. Mogli smo i sami imenovati predsjednika, ali nismo htjeli. Hajduk kao narodni klub treba i tu vrstu transparentnosti.