Povratak nakon tri godine na Poljud: Okrećemo se budućnosti, nećemo se osvrtati unatrag

Nakon gotovo pune tri godine Marin Brbić opet je predsjednik Uprave Hajduka. U travnju 2016. godine tadašnji mu je Nadzorni odbor izglasao nepovjerenje, čime je zaključen njegov gotovo četverogodišnji mandat, no sada će dobiti priliku nastaviti gdje je stao. Od početka utrke za predsjednika slovio je za favorita i tu je ulogu opravdao.

- Hvala Nadzornom odboru na ukazanom povjerenju i učinit ću sve da ga opravdam. Čast mi je po drugi put obnašati ovu dužnost. Čuvši izjavu predsjednika NO-a da se traži kontinuitet u upravljanju, donio sam konačnu odluku da se prijavim. Bio sam tu četiri godine i pokušavao stabilizirati klub u težoj situaciji nego danas te sam uvjeren kako jedino stabilna i trajna upravljačka struktura mogu naš klub vratiti gdje pripada - rekao je Brbić u prvom obraćanju medijima kao novi-stari predsjednik kluba.

Pa je naveo osam strateških ciljeva kao temelj upravljanja klubom. To su:

- Izrada strategije kluba, implementacija nove poslovne organizacije, izrada sportske politike kluba, pozicioniranje Akademije kao najkvalitetnije u jugoistočnoj Europi, organiziranje moderne skautske službe i ustroj statističke službe, financijska stabilnost i održivost kluba, aktivno upravljanje financijskom likvidnošću i stvaranje novčane pričuve te za kraj osiguravanje odgovarajućih infrastrukturnih uvjeta za rad svih selekcija kluba.

Brbić je nastavio:

- Okrećemo se budućnosti, nećemo se osvrtati unatrag. U prvom je planu izgraditi sportski uspjeh s naglaskom na našu školu i nastaviti započete procese u klubu. Smatrat ću velikim osobnim neuspjehom ako za vrijeme ovog mandata ne ostvarimo značajne sportske uspjehe.

Predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović obrazložio je odabir Brbića za nasljednika Jasmina Huljaja:

- Uvjereni smo da je Brbić najbolji kandidat. On je čovjek koji se dokazao u puno stvari i koji se neće trebati puno privikavati na to što znači biti predsjednik Hajduka. Brbić od ponedjeljka kreće s radom, ali će do kraja mjeseca i dosadašnji predsjednik Jasmin Huljaj biti tu da pomogne u tranziciji. Svi zajedno u subotu idemo u Koprivnicu bodriti Hajduk, atmosfera je dobra u momčadi i u klubu.

Perasović je dodao:

- Rekli smo da ćemo ovaj natječaj pokušati obaviti brzo, stručno i bezbolno. Tako je i bilo. Javilo se 15 kandidata, što je zadovoljavajuće i hvala svima koji su se prijavili. Bilo je dosta dobrih kandidata, no odluka o Brbiću bila je jednoglasna, 7-0, kao u svim dosadašnjim odlukama NO-a.

Potom su slijedila pitanja predsjedniku Uprave Marinu Brbiću i prvom čovjeku Nadzornog odbora Benjaminu Perasoviću te njihovi odgovori.

Hoćete li biti sami u Upravi ili će se Uprava ipak ekipirati, da se u budućnosti ne bi opet događalo da u slučaju neke smjene, ostavke, klub ostane obezglavljen?

- Budući da sam tek jučer saznao da sam izabran, dajte mi ipak malo vremena. Na to pitanje ću vam vrlo brzo moći odgovoriti - rekao je novinarima Brbić.

U vašem prvom mandatu bilo je i vašeg omalovažavanja. Sada su svi iza vas, gotovo unisono ste dočekani?

- Sad će mi sigurno biti lakše, ipak imam značajno iskustvo rada u klubu, četiri godine nije malo. Ali bit će mi i teže raditi jer i očekivanja će stoga ovaj put biti veća. Ali ne bojimo se posla – poručio je Brbić.

U ponedjeljak ćete početi s radom. S čime ćete se prvo uhvatiti u koštac?

- U ponedjeljak ću prvo upoznati dio suradnika koje ne poznajem, a onda ću vidjeti gdje smo danas u odnosu na ono gdje smo bili prije tri godine. Krenut ćemo lagano, pa ćemo vidjeti – kazao je Brbić.

Najavili ste rezultatski pomak. Jeste li te 2013. godine kada je Hajduk osvojio zadnji trofej, kup, i sanjali da će idućih pet godina klub biti bez trofeja?

- Nismo mogli to niti sanjati, ali tako se dogodilo. Tužno je svakom navijaču Hajduka gledati, pa tako i meni, da smo od 2005. godine bez titule prvaka. Kada očekujem rezultatski pomak? Pretenciozno bi bilo reći da će to biti za godinu ili dvije. Mislim tu na plasman u grupnu fazu Europske lige ili Lige prvaka. To bi baš bio uspjeh – naglasio je Brbić.

Prije tri godine gospodin Brbić je smijenjen jer je većina u tadašnjem NO-u smatrala da on nije čovjek koji može donijeti iskorak. U čemu ste vi u Brbiću prepoznali čovjeka koji može donijeti taj iskorak?

- Prošli NO se bavio preglasavanjima, donijeli su tu odluku s jednim glasom više. Mi nastojimo uvijek, kod svih odluka ostvariti konsenzus. Rađe ćemo se zatvoriti cijelu noć dok ne dođemo do konsenzusa. Nama situacije pri glasanju 4 prema 3 nisu poželjne. Riječ je o novoj atmosferi. Iz te naše jednoglasnosti se vidi ta naša energija. Daleko najbolje rješenje za klub u ovom momentu je gospodin Brbić. Mi smo sami htjeli provesti javni natječaj. Po zakonu o trgovačkim društvima mogli smo samo imenovati predsjednika, ali nismo to željeli. Hajduk kao narodni klub treba tu vrstu transparentnosti – pojasnio je Perasović.

Spomenuli ste u svojim točkama i sistematizaciju radnih mjesta?

- Trebat će mi ipak neko vrijeme da vidim što se u međuvremenu ovdje promijenilo – rekao je Brbić.

Kakav je status sportskog direktora Saše Bjelanovića?

- Izuzetno je važan kontinuitet. Sportski direktor za mene je ovog trenutka neupitan, kao i mnogi drugi. Da li će bilo tko za mjesec dana napraviti neku glupost ili sam otići tko zna – rekao je Brbić.