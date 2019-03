U Splitu se odlično osjeća, godi mu kad ovako zabija, a najbolji su mu Brazilci: Ronaldo, Adriano, Ronaldinho! Oni su za mene Sveto trojstvo!

Što kaže Jairo, de Maceda da Silva? Toliko smo ga ishvalili dva dana uzastopce, uspoređujući kako su svi ostali Brazilci u Hajdukovu dresu bili jedno veliko ništa naspram njega, da smo ga s radošću dočekali u Hajdukovu media-dayu. Jutrom kad u press-salonu Poljuda "bijeli" nude svoje nogometaše novinarima za sugovornike.

Jairo, nasmijan, kako i ne bi. Čak je uranio na sastanak.

Poslije Zaprešića trener Siniša Oreščanin je izjavio kako je sreća da ne čita portale, ne hvata još dobro hrvatski, pa bolje da se nije suočio s - kritikama.

Je li onda vidio pohvale, zna li da smo mu dali "devetku" za umjetnost i poteze prikazane s Interom?

- Nastojim ja staviti tekstove na google-translate, da pohvatam što se piše. Katkad... Posebno ako sam dobro igrao. To češće uradi moja supruga.

Dali smo vam "devetku" i stvorili kontroverze, opčinili ste nas volejom iz prve, pa driblingom. Gladni smo i žedni pravih poteza. Jesmo li pretjerali? Bi li vam u Brazilu dali 6,5 ili 7?

- Ako ste mi dali 9, "it's ok", zašto da ja sad kontriram?! – smije se. - Hvala vam.

Spomenuli smo i velikane tipa Jairzinho, Jair, uspoređujući vaše sasvim slično ime?

- Pretjerali ste s tim usporedbama, a znate, nije to isto ime kod nas, razlika je Jair ili Jairo. I u izgovoru.

Vjerojatno kao i kod nas, nije isto je li Jozo ili Joso. Nego, jesu li vam oni idoli? Obojica brzonogi napadači, ali i znalci, strijelci?

- Oni su igrali davno, moj trolist najvećih je ovakav: Ronaldo, Adriano, Ronaldinho! Oni su za mene Sveto trojstvo!

Ronaldo, Il Fenomeno, ćelavi, danas debeli, da ga ne brkamo s mišićavim robotom Cristianom.

Naravno.

Nije li vam u Zaprešiću bila najbolja igra dosad, možda uopće, a ne samo u Hajduku?

- Ne bih tako gledao, bilo je dobrih nastupa. A i ranije sam znao dobro odigrati. U Trenčinu. Ovo mi je samo znak da mogu, a moram i bolje. Bio sam frustriran nakon zadnjih utakmica i nekih promašaja, sad je sve išlo dobro i sretan sam.

Zabili ste osam golova dosad, koliko nam ih obećajete do kraja?

- Držat ću to za sebe, imam svoju zamisao. Ja znam koliko sam naumio dati golova, ali neću vam reći. Evo, kazat ću na kraju prvenstva što sam zamislio i jesam li to ostvario. Obećajem. Ali, neka sad to ostane moja tajna.

Oreščanin tajno zbraja bodova, vi tajno golove, a što ćemo onda mi pisati?

- Bitno je da preskočimo ova tri boda do četvrtog mjesta koja vode u Europu, mislim da to možemo i moramo. Opet igramo i s Goricom i Lokomotivom. Sviđa mi se zajednički duh kojeg imamo na treninzima.

Kako biste usporedili trojicu trenera što su se izmijenili ove sezone, Kopić, Vulić i sad Oreščanin?

- Svatko ima svoje kvalitete.

Ne tako, to je diplomatski.

- Smatram da se igrač uvijek treba prilagoditi, trener odlučuje. Tako i ja, igram li desno ili lijevo, svejedno, a sad sam najviše kao broj 9 i treba mi malo vremena da se na to priviknem. Moraš se adaptirati i nemu tu sentimenta. Sviđa mi se sadašnji trener jer mnogo poklanja pozornost na taktiku, pripreme, detalje. To je uvijek dobro.

U PAOKU vas je trenirao Igor Tudor? Hajdukov čovjek. Kakav vam se on čini?

- Oh, on je "tough guy"! I "good coach". Ali, nije me pretjerano trenirao, išao sam na dalje na posudbu.

Ovo "tough" možemo prevest kao tvrd ili čvrst ili žestok, vi izaberite. A da je dobar trener, to smo svi razumjeli. Nego, krenuli ste rano iz Brazila, nakon male Madureire, Internacional Porto Alegre, pa Botafogo...

- Pozvali su me u Trenčin, prihvatio sam sa 22 godine i otad sam u Europi. Da usporedim? Hrvatska liga ima zanimljivu razinu, bolja od Slovačke i Moldavije svakako, blizu je grčke lige gdje sam igrao, slična grčkoj jer mnogi igrači odlaze i dalje se prodaju. Samo što su stadioni u Grčkoj bolji. Poljud je elita, pravi stadion i navijači, ali primjerice Zaprešić i to..., ipak je to niža razina, bez uvrede.

Koji je vaš nogometni san, gdje biste voljeli zaigrati?

- I to bih radije za sebe zadržao. Ali, nema se tu što kriti, svaki Brazilac želi zaigrati za reprezentaciju ("selecao", op. a.)... Ono što je sigurno jest da se u Splitu krasno osjećam, posebno kad zabijem. Moramo nadoknaditi ova tri boda do četvrtog mjesta, jako smo na to koncentrirani. I to mi se čini najvažnije za ukupno zadovoljstvo i nas i svega oko nas, navijača posebno – kaže Jairo.

Kakav karneval, ja sam obiteljski čovjek Kako li je u njegovu Rio de Janieru? Jest da je odselio zarana sjeverno od Rija još kao dječak, ali Copacabana je u njegovu rodnom gradu, Botafogo iz kojeg je krenuo preko Atlantika, puca li ga nostalgija? Što bi dao da je sad na karnevalu? Adriano bi iz Milana, iz Intera utekao i dva tjedna ga nitko ne bi mogao uhvatiti u Riju ni za glavu ni za rep? - Aaa, nostalgija, nema je pretjerano, tu sam s obitelji, a davno sam već doselio igrati u Europu. Gledam ja brazilske stanice ("ima neki box"), a sa svojima se čujem redovito. Nije problem. Sa mnom je supruga Tauana, a mala naša Ana Lisa ima 11 mjeseci i kćerkica je središte naše pažnje i brige. Kakav karneval... Ja sam obiteljski čovjek!