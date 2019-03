Rubikon ovog dijela natjecanja Hajduk je lakoćom prešao, kad nakon dvije 0:0 predstave (Rijeka, Gorica) morate u Zaprešić, to nikad nije ugodno. Posebno kad je nad glavom imperativ nastavka utrke prema horizontu gdje se Europa skriva.

Sad se s pobjedom Hajduka zgusnulo društvo što reflektira na četvrtu poziciju.

Ispit je položio trener Hajduka Siniša Oreščanin, može zahvaliti Jairu na čarobnoj predstavi, ali on ga je postavio ulijevo, stavio Gyurcsa desno, a Tahiraja posjeo na klupu, čime je na trenerski način zaslužan da se Jairu baš – otvorilo. Nije da će svaki put Jairo igrati lijevo, bit će tu rošada, ali ovo je bio - pun pogodak!

Kakav god da je Inter, Siks pokazuje da "nije pročitana knjiga". Opet ista postava Hajduka sa 4 – 3 – 1 – 2, ali s nekim novim glumcima i sva tri boda u džepu.

Nečuven stoperski par Vučur – Svatok također je poput trenera izašao na ispit, ali za njih profesora nije bilo, pa im je indeks ostao prazan. Inter nije ni napao, premda je u početku plašio s Andrijom Kaluđerovićem iz Bačke Topole kojega je Robert Prosinečki trenirao u Crvenoj zvezdi.

Šteta da se Vučur ozlijedio u 78. minuti, pa je Hajduk morao igrati s igračem manje, jer je Oreščanin izveo već sve tri zamjene, ali se osim kozmetike u zadnkoj sekundi (1:3, Conev) brojčani manjak nije bitno osjetio.

Hajduk je vodio 2:0 nakon 19. minute (što se i ranije znalo ovdje događati), a da spriječi iznenađenje u stilu povratka Intera iz bunara, pobrinuo se Caktaš. Na centaršut probuđenog Gyurcsa Mijo je stavio točku na i sa 3:0. Za Hajduk nadasve ugodno proljetno popodne zagrebačkog predgrađa.

Jairo je zaslužuje poseban stupac, mislimo da mu "devetka" nije pretjerana ocjena, to je takva liga, on odskače, sad je to i demonstrirao.

Borba za četvrtu poziciju postaje zanimljiva, neizvjesna, realna, to je najveći dobitak.