Siniša Oreščanin: Ja se nadam da se moglo uživati danas, ali imali smo i ranije dobrih partija

Trener Hajduka Siniša Oreščanin bio je, razumljivo, vrlo zadovoljan:

- To je tako, kad se pobijedi trener je pametan, a kad se izgubi onda drvlje i kamenje... Jasno mi je to. Jako smo dobro secirali Inter s obzirom na njegove "valunge", uspone i padove u igri, malo smo se mi zadovoljili u drugom dijelu prvog poluvremena, malo se uspavali i pali, pomislio sam samo da ne bismo primili zalutali gol. Potencirali smo to na odmoru da im ne smijemo dati priliku da se dignu. Nego da im zabijemo treći gol – raspričao se Oreščanin.

Kako vam se čini ova pobjeda u smislu delikatnog trenutka i juriša na Europu koja ipak jest imperativ, makar negdje šoto-šoto, prigušeno...

- Želimo Europu, imamo svoje bodovne kalkulacije, ali nikad ja to ne potenciram javno, to ostaje samo u mojoj bilježnici. Gledamo isključivo utakmicu po utakmicu. Ne želim to ni komunicirati u svlačionici. Zbrajamo mi bodove, ali...

Dobro, onda Jairo, Caktaš, komentar, samo nemojte reći da ne volite pojedinačno...

- Jairo, Caktaš, da, volim govoriti o momčadi, a ne pojedincima, na momčadskoj igri inzistiramo, to je naš svjetonazor, jedan dan Jairo i Caktaš, drugi put netko drugi, moramo biti raznovrsni i što se tiče strijelaca.

Je li ovo najdominantnije poluvrijeme Hajduka?

- Ja se nadam da se moglo uživati danas, ali imali smo i ranije dobrih partija. I otprije. Novo dokazivanje nam je bitno. Proveselit ćemo se jedan dan, rekuperati, a onda idemo dalje.

Žalili smo se na realizaciju, a otvorenje utakmice je bilo kao iz snova, što se tiče Hajduka, dakako? Šta ste Jairu davali jesti ovaj tjedan?

- Jeo je što i inače, samo sam mu porcije podrške servirao da bude pozitivan. Nadam se da ne čita portale i ne zna naš jezik. Imam uvijek uvjerenje da će naš način igre ispoljit se na najbolji način.

Iznenadili ste sa Jradijem u prvom sastavu, a Kalik je ostao u Splitu?

- Imamo konkurenciju u veznoj liniji, želimo držat tenziju da su svi važni, bodujemo trening sve te stvari kroz tjedan vrednujemo.

Tako je i Vučur zaigrao, a ozlijedio se, što mu je, desno koljeno?

- Da, Vučur, kroz trening poštujemo neke stvari. Nadam se da nije strašni kod Vučura, kad mu otok splasne i snimi se...

- Kad se pobijedi, trener je pametan, a kad se izgubi onda drvlje i kamenje – nasmiješio se. I njemu je drvlje i kamenje palo sa srca.