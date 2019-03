Torcidu na sjedalicama dočekao izmet, domaćini počistili pa s razglasa puštali dalmatinske pjesme

Bio je to doček – izmetom, prije utakmice pročulo se kako su sjedalice i prostor na koje trebaju doći navijači gostiju, u ovom slučaju Hajdukove Torcide onečišćene – g...ima?! Bolje da pišemo točkice, razumjeli ste, netko dobra želuca namazao je stolice izmetom i to je bio baš g..nen doček. Je li moguće? Da, to su g...

Sat-dva prije početka utakmice djelatnici Intera, organizatora su se dali poslu i očistili iznered.

Kad je prostor doveden u koliko-toliko uredno stanje, Torcida se okupila u znatnom broju, Trogir, Sinj, Brač, Kaštela, Mokošica, Šibenik, Pujanke, Makarska rivijera... Ona ista Mokošica zbog koje je baš na ovom stadionu znalo biti okapanja.

- Torcida uz navijače sa zabranom – transparent je na svakom okupljanju navijača, pa tako i ovom zgodom.

S razglasa su puštali i dalmatinske pjesme, na primjer "Osamdesete su bile godine...", tako da se barem malo ublaži gov..n doček.

- Ajmo bijeli, ajmo bijeli – zaorilo se od početka, u ritmu bubnjanja.