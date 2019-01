Druga šansa na Poljudu: Talijani se raspisali o interesu Hajduka za stopera Milana

Prema informacijama dobro obaviještenog Alfreda Pedulla Hajduk je vrlo aktivan i često spominjan u mercatu. Bilo da se neki klubovi zanimaju za mlade igrače s Poljuda, bilo da se Bijeli raspituju za mogućnost angažmana nekog igrača u ovom prijelaznom roku.

S obzirom na to da je Siniša Oreščanin povukao prve poteze, malo "propuhao" svlačionicu potrebno je kvalitetno i nadomjestiti neke pozicije. Jedna od onih kritičnijih je pozicija stopera, a novo ime, nakon slovenskog reprezentativca Aljaža Strune koji je u međuvremenu potpisao za Houston Dynamo, je Stefan Simić.

Na Poljudu poznato ime, prije tri godine, baš u siječnju 2016. godine bio je na vratima Hajduka, no pregovori nisu realizirani. Želja je postojala s obje strane. Navodno su uspostavljeni prvi kontakti između Milana i Hajduka, Simić je zatražio time-out kako bi razmislio o novom pokušaju na Poljudu.

Stefan Simić je Čeh, obitelj mu je porijeklom iz BiH, ima i hrvatsku putovnicu, otac Rade mu je već dolazio u Split i imao želju da njegov sin navuče bijeli dres. Bilo je te 2016. godije sve izgledno, no onda je iz Milana stigla poruka da se odmah vrati u klub koji se našao u problemima s defanzivcima nakon ozljede Brazilca Alexisa. Papirima je i danas vezan za Milan, no znate kako to već ide, nije se lako probiti u prvu momčad, pa je tako Simić od posljednjeg pokušaja na Poljudu iskustvo skupljao na posudbama u Vareseu i Crotoneu, te u belgijskom Mouscronu.

Sada bi sigurno dobio priliku se dokazati da može i u početni sastav, pitanje je samo može li se sve razriješiti. Prema Transfermarktu Simic "piza" oko 600.000 eura što je veliko opterećenje za blagajnu na Poljudu. No opcija posudbe ne bi bila problem. Do odlaska na pripreme u Tursku Oreščanin bi sigurno volio znati s kojim kadrom može računati, a dolasci moraju biti ciljani, kvaliteta, a ne popuna momčadi.