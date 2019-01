Što će Hajduk napraviti s najučinkovitijim napadačem: Oreščanin izgleda na njega ne računa, a trebalo bi štogod i zaraditi

Trener Hajduka Siniša Oreščanin želi pripreme početi s jasnom situacijom. Tu spora nema, petorici se već zahvalio, neka rade s B-momčadi dok se za njih ne nađe rješenje. Možda se nešto i uprihodi za neke od njih, prvenstveno recimo za Rumunja Filipa koji je stigao na Poljud bez provjere, nego kao siguran pick za budućnost.

Pet je out, no i šesti je čini se na izlaznim vratima. Ne spominje se to sa stopostotnom sigurnošću ali čini se da su na Poljudu izgubili strpljenje s napadačem Ahmedom Saidom, Gancem koji posjeduje talijansku putovnicu. Oreščanin nije očito na njega računa, pa su se dogodili i incidenti s Instagram objavama kojim se jaz dodatno produbio.

Čeka se potvrda, Said baš i nije igrač kojeg se lako odreći, posjeduje napadačke kvalitete potrebne Hajduku, ali disciplina mu definitivno nije jača strana. S njim su treneri stalno ulazili u nekakve sukobe, selilo ga se u B-momčad, vraćalo "u život". Kad govorimo o igračkim kvalitetama mislimo na to da bi se na njegovoj prodaji moglo štogod i utržiti.

Said je za svoju minutažu zadovoljio, pa da se ne izgubi taj potencijal. Boravak na Poljudu mu je za sada dobio 89 nastupa, 29 golova i 15 asistencija što nije za bacit'. Ove sezone u 17 nastupa ima sedam golova i dvije asistencije, te s Mijom Caktašem dijeli prvo mjesto na ljestvici ovosezonskih strijelaca u svim natjecanjima.

Teško ga je otpisati, ali nešto će se morati napraviti. Ili Saidova drastična promjena u ponašanju, ili će Oreščanin produljiti svoju metlu. Čeka se službena reakcija kluba i odluka "s kata".