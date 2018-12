Split je svog Špacu ispratio kako jednom velikanu i dolikuje: dostojanstveno, uz puno suza, legendarni trener Bijelih otišao na posljednje počivalište

Splićani su se oprostili od Stanka Poklepovića u petak, ispratili ga s Lovrinca na posljednje putovanje u njegovu Milnu, na vječni počinak pod čempresima... Hajduk, Naš Hajduk, Torcida, uglednici, uzvanici, veterani, prijatelji...

Na Lovrincu smo vidjeli brojna poznata lica: obitelj, prijatelji, hajdukovci, poznanici i navijači oprostili se od Špace

Legendarni napadač Dinama došao ispratiti Špacu: 'Strašno će mi faliti, s njim odlazi dio moje mladosti i lijepih sjećanja'

Velika Hajdukova nogometna obitelj došla na ispraćaj Stanka Poklepovića na Lovrinac

I opet se, kao dan ranije na komemoraciji u Poljudu skupilo more ljudi. Počasna straža se smjenjivala na odru, držale se i govorancije, ovaj sveti tjedan adventa protegao se u dane oproštaja, rastanka s veličinom Stanka Poklepovića. I jest tako, ne možeš to brže-bolje u jedan dan, nego pomalo, na tenane. Čitav je opus uspomena, brojni pozivi na mobitel, hrpa poruka, objava ožalošćenih po društvenim mrežama... I jednu izdvajamo, svidjela nam se posebno. Od zaljubljenika je u Hajduk i balun, Stipe Svalina nije poznata faca osim što je fanatičan kolekcionar nogometnih sličica i memorabilija duboko u povijest. Poslao nam je poruku:

- Veliki nogometni mozak. Veliki jezik. Normalan čovik. A legenda. Špaco Poklepović.

Stipe, potpisujemo. Krademo ti izjavu. Sve si reka'...

A na Lovrincu, pa to je bilo fantastično: između svih Boro Primorac, Ive Jerolimov, Nenad Šalov. Hej, pa kad smo ih vidjeli zadnji put? I oni su međusobno dugo gledali jedan drugoga, trebalo im je trenutak-dva da se prepoznaju. Baću Šalova vidjeli smo zadnji put 2006. u Bad Brückenau, na Mundijalu u Njemačkoj, daleko je od baluna, kaže, sav je u golfu:

- Špaco je bio inovator, taktičar, genijalni Ivić i on. Donijeli smo titulu prvaka 1979., bila je to zadnja u Jugoslaviji.

Uhvatili ste tada sve ekipe, cijelu državu u ofsajd-zamku?

- Meni govorite, a golovi nakon kornera, prebačaj, pa na drugu stativu? Ja cijeli život nisam izgubio u Beogradu s Hajdukom, a '79. je bila posebna – priča nam Boro Primorac. Više nije u Arsenalu otkad je Arsene Wenger otišao. Može, da hoće, bit njihov skaut, ovuda i posvuda, ali sad mu je milija penzija. Barem neko vrijeme. Tako kaže. A i supruga mu voli doć u Split. Doma. Neka gušta.

I sad ne znamo je li se to opraštamo iznova od Tomislava Ivića (i Vlaho Mišo Asić se došao žalovati) ili pak Stanka Poklepovića, neka nam obojica gore s neba oproste, ali miješaju (nam) se emocije njihova zajedničkog trajanja.

Ive Jerolimov, svi su gledali njegov današnji impozantan lik s upečatljivom bradom, nosio je svoj pečat:

- Kad smo ono 1985. gazili Europom, Metz, Torino i Dnjepar, Špaco je prvi u nas probao s tri centarhalfa.

E, to je Poklepović sad već samostalno djelovao:

- Ma, mogla je to igrat Francuska godinu prije, ali mi smo to prvi u nas baš primijenjivali. Podučavao nas je tandemskoj igri, malo smo se mučili u obrani, di ću stat, kako pokrivat, dok sve ne po'vatamo. Ali, bio je to gušt igrat nešto što nitko nije. Bili smo za mnoge enigma... - sjeća se Jerolimov.

Sat oproštaja na Lovrincu, uz pijetet za Špacu, pretvorio se u provalu emocija i vremeplov baluna kakvog više ne vidimo.

Ni Ante Žaja, veteran i višegodišnji direktor "bijelih", nije izostao:

- Šta da ti kažem, teški su ovo odlasci, tužni su ovo momenti...

Miro Podrug nam je rekao nemojte zaboravit da je Špaco prvo Solina trenirao u seniorskoj konkurenciji, 1973., pa onda i 1982., onu drugu ligu... Tu je pekao zanat.

Susreli su se Mate Plazibat, Damir Burić, Zlatko Dalić. Četiri vratara kroz epohe Milo Nižetić, Vjeran Simunić, Vatroslav Mihačić, Zoran Varvodić... Pa nekoć Špacin junior Bruno Čagalj, raspitivao se otkud slike juniorske Hajdukove ekipe na našem portalu, Damir Maričić nam ih je podario. Ganulo ga je.

Dražen Mužinić, Frfa sa suprugom, nije bio na komemoraciji dan ranije, ali jest na Lovrincu i onda sve začinio "šta ću dolazit u Poljud, bija san mu doma u Sukoišanskoj, cili dan jučer s familijom".

I dvojac časnih starina, dr. Ante Nosić i prof. Vinko Bajrović žalovali su se, pamtite li da su bili dvije trećine Hajdukova trijumvirata, gotovo prinudne uprave kroz turbulentnu 2008. godinu, prije pretvorbe. Stečajni postupak su spriječili.

Sjena Špacina, opet i iznova, poput katalizatora, svo je mnoštvo okupila, spojila.

Počasnu stražu držali su predstavnici Hajduka, veterena "bijelih", Torcide, Našeg Hajduka i veterana RNK Split

Prigodno slovo kraj odra Stanka Poklepovića, uz ožalošćenu obitelj održali su predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj, bivši predsjednik Splita i danas Društva prijatelja "crvenih" Žarko Mihaljević, u kojem je 20 godina trajala Poklepovićeva igračka karijera; ganutljivim riječima također je govorio Stjepan Jukić Peladić, predsjednik Splita (1988.), te Hajduka (1990. - 1992.), te Zorislav Srebrić, neka' nam ne zamjeri, ali živa legenda HNS-a.

Srebrić je zajedno s Vatroslavom Mihačićem bio izaslanik našeg Saveza na Poklepovićevu zadnjem putovanju, te je podsjetio na nemjerljiv doprinos osebujnog stručnjaka u danima kad se stvarala hrvatska reprezentacija i hrvatski nogomet postajao samostalan s početka devedestih.

Srebrić i Mihačić su u ime HNS-a obišli i grobove Tomislava Ivića, Ante Biće Mladinića, Luke Kaliterne, te Zvonka Bege koji je nas je tek nedavno napustio, a gospon Srebrić ga je redovito u bolnici posjećivao...

Prigodnu besjedu, misu održao je svećenik p. Jozo Mravak, vojni kapelan u Hrvatskoj ratnoj mornarici. Rekao je između ostalog:

- U našem narodu se običava kazati "dobar kao kruh". To je bio naš Stanko, zna to najbolje njegova obitelj. Dobrota, čast i poštenje, to je bio naš Stanko Poklepović. S njim odlazi i dio nas, a suze naše znak su da i Krist plače za našim prijateljem. To je znak da smo ga voljeli...