Veličanstveni oproštaj od Špace; Bokšić: Za mene je on bio kao Johan Cruyff u Barceloni

Kino-dvorana bila je pretijesna primiti sve koji su naumili svojim dolaskom u Poljud odati posljednju počast preminulom Stanku Poklepoviću. U Hajduku je priređena komemoracija, toliko smo već puta ovih dana napisali, doista - legendarnom Špaci...

I na svom posljednjem ispraćaju slavni trener je bio poseban. Okupila se hajdučka obitelj, mnogi, napučili su kino-dvoranu toliko da je Vinko Radovani, predsjednik Hajdukove Skupštine gledajući uokolo s govornice rekao:

- Deset sam godina već na funkciji, kao predsjednik Skupštine, bilo je toliko događaja, ali nikad, baš nikad ovoliko svijeta nije bilo u ovoj našoj dvorani...

Špacina obitelj, supruga Kita, sin Damir i kći Emilija sa svojim obiteljima... Mnogi članovi novog, tek nastupajućeg Nadzornog odbora Hajduka, ali i mnogi funkcioneri iz ranijih saziva, predsjednici iz bliže i ranije povijesti (na prvu... Branka Ramljak, Fredi Fiorentini, Joško Svaguša, Stjepan Jukić, Hrvoje Maleš...; Jasmin Huljaj je pak bio odsutan, ali je tu bio sportski direktor Saša Bjelanović, trener Siniša Oreščanin), pa mnogi, baš mnogi veterani.

Od uzvanika primjerice Damir Krstičević, ministar obrane bio je tu. Rekao nam je kako samim time što je nazočan, predstavlja Vladu, ali je došao i kao navijač, kao štovatelj Špace kojega je dobro poznavao, te sina mu Damira, suborca, također vojnog zapovjednika i prijatelja...

Marijan Kustić ispred Hrvatskog nogometnog saveza, direktor natjecanja, kako mu piše u funkciji, rekao nam je kako gubitkom Poklepovića gubi mnogo cijeli hrvatski nogomet i rastaje se od izuzetnog čovjeka i trenera, pozitivca u svakom pogledu. Dakako da je tu bio i – slavom ovjenčani - izbornik Zlatko Dalić, toliko je puta govorio kako mu je Špaco prvi trener, a Hajduk njegov klub...

Tužnom skupu obratio se najprije gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji je uputio hajdukovce da slijede Špacin primjer:

- Vidite ovaj skup, okupili smo se u velikom broju, kako to i priliči veličini gospodina Poklepovića. Neka nam to bude pouka. Kako je to Poklepović govorio: viteštvo, poštenje i kultura. Triput ga je Hajduk slao s trenerske klupe, ali nikad nakon toga Poklepović nije izrekao ni jednu jedinu ružnu riječ. Nijednom. I po tome je bio primjer. I sada. Okupio je sve one koji bi češće trebali biti ovdje. Nekoliko sam puta imao prigodu s njim razgovarati. I naučio sam mnoge stvari. Ne samo o balunu. Naučio sam da treba poštivati pretke... I dopala me teška dužnost govoriti u ime Splita za čovjeka koji je simbol Grada. Doslovno tako, mi smo u svijetu prepoznati i po Stanku Poklepoviću. Uvažena obitelji, u ime grada Splita izražavam vam najdublju sućut, gubimo čovjeka koji nikad nije odustajao od svoga cilja, od svoga Hajduka – rekao je Krstulović Opara.

Birane riječi je uputio Vinko Radovani, ispred Hajduka (predsjednik Huljaj je, rekosmo, odsutan), baš od srca, mi bismo rekli po domaću, kao da se Hvaranin obraća svome Bračaninu. Dva bodula, domaća, hajdukovca... Zalud papir što ga je pripremio, otvorilo se srca i duša Radovaniju:

- Razgovore koje nam je podario u klubu tijekom putovanja kroz Euroligu 2010. godine, to je nešto neprocjenjivo i što ću pamtiti do kraja života. Od njega se toliko toga moglo naučiti, saznati, a ne samo o tim impostacijama, pirjama i spiralama, ne samo o balunu. Nego o životu, prijateljstvu, viteštvu, kulturi, civilizacijskom odnosu. Ili, kad bi netko došao u Hajduk, a on ga vidio, rekao bi mi, ma, koga ste ovo doveli, pa taj ne zna ništa... A tako vam je šjor Stanko, ne zna ništa kad se uspoređuje s vašim kriterijima. I to bi najčešće bila živa istina...

Nastavio je Radovani:

- U ovo sveto vrijeme Božića opraštamo se od jednog od najvećih trenera koje je Hajduk imao. Neću vam suhoparno nabrajati što je sve osvojio, to bi i Špaci bilo dosadno. Dovoljno je spomenuti da je s prekidima kroz osam sezona vodio Hajduk i što li se sve kroz to vrijeme događalo...

- Dragi moj šjor Stanko, Špaco... - kao da je zasuzilo oko Radovaniju, stegla mu se riječ načas, ali iskusan je odvjetnik, odagnao je emocije da ne zaplače tu pred svima, stisnuo se, jedva... - Želim vam da zauzmete mjesto gore, na nebeskoj tribini, u društvu prijatelja koji vas čekaju i da nas odozgo pratite i kritizirate. Ali, pozitivno, dobronamjerno, kao i uvijek.

Mnoštvo veterana Hajduka, Alen Bokšić, Igor Štimac, Robert Jarni, Joško Jeličić, Ivan Katalinić, Vedran Rožić, Zoran Vulić, Vilson Džoni, Željko Mijač, Zlatko Vujović, Zoran Vujović, Ivan Gudelj... koga da nenamjerno preskočimo... Damir Burić, Stipe Pletikosa, Mario Maloča, u ime Rijeke bio je sportski direktor Srećko Juričić i još... Dobro je rekao gradonačelnik Opara, okupio je mnoge kojih tu inače nema, a bilo bi logično da češće u Poljudu bivaju...

Alen Bokšić, veličina Hajduka, rijetko je u javnosti, došao je na komemoraciju u Poljud, rekao nam je:

- Na žalost, Poklepović me trenirao samo nekoliko mjeseci, te 1991., ono malo nakon odlaska Joška Skoblara, a prije mog odlaska u Francusku. Međutim, spoznao sam njegovu veličinu i značaj. Za mene je on bio kao Johan Cruyff u Barceloni, kad je tamo došao iz Ajaxa, preokrenuo im je poimanje nogometne igre. Uz Kaliternu, Mladinića, Ivića, on je taj četvrti velikan, nisam prvi koji to govori, ali njih su četvorica koji su od Hajduka napravili nešto posebno. Bavio se nogometom drugačije i ozbiljnije, bio ispred svoga vremena. I ja još kao junior osjećao sam da je ustrojena Hajdukova škola s jedinstvenim sustavom rada i poimanja baluna, a Poklepović je bio značajan stvaralac.

Damir Krstičević, ministar obrane, polu-službeno u kino-dvorani Hajduka, uz Poklepovićevu obitelj, rekao nam je:

- Da, navijač sam Hajduka, kad me već to pitate, a gospodina Poklepovića sam poznavao i upoznao odavna kao izuzetnu osobu. Ne samo s nogometnog aspekta, nego i ljudskog. Osjećao sam baš moralnu obavezu da dođem na komemoraciju, da budem tu uz sve štovatelje, uz Hajdukovu obitelj koja tuguje. Veliki gubitak za Hajduk i uopće za hrvatski nogomet...