Bijeli se oprostili od Poklepovića: komemoracija u Poljudu okupila je mnoštvo Hajdukove obitelji i uzvanika

Hajduk se oprostio od sjene svoga šjor Stanka Poklepovića, komemoracijom u Poljudu koja je okupila baš mnoštvo Hajdukove obitelji i uzvanika.

Toplim riječima oprostio se od šjor Stanka, Špace našeg gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, te Vinko Radovani, predsjednik Hajdukove Skupštine.

Tužnom skupu nazočio je i Damir Krstičević, u ime Vlade, ali i osobno ime kao navijač Hajduka, te štovalac lika i djela Špace, te ratni suborac njegova sina Damira Poklepovića koji je također vojni zapovjednik.

Andro Krstulović Opara:

- Dopala me teška dužnost govoriti u ime Grada Splita na oproštaju od čovjeka koji je simbol ovog grada, ne samo Hajduka, jer šjor Stanko je bio simbol cijelog Splita. Teško je ne izraziti svoje osobne osjećaje koje dijelim sa svima vama.

- Što je šjor Stanko svima nama? Tražeći odgovore na ovo pitanje ćemo zapravo dati najbolju sliku o njemu kao o vrhunskom čovjeku koji je uvijek davao cijelog sebe, koji nikada nije odustajao od svog cilja, koji nikada nije odustajao od svog Hajduka, što je nebrojeno puta iskazao kroz ljubav koju je dijelio sa svima nama.

- To je čovjek koji i kada su ga odbacivali nikada nije rekao jednu grubu riječ nego je bio pun hvale i ponosa na ono što je napravio. Koja je pouka šjor Stanka? Viteštvo, poštenje i kultura! On je okupio danas u ovom salonu ljude koji dugo nisu bili na Poljudu i sve one koji bi češće trebali biti ovdje i učiti o poniznosti i vedrini koju je dijelio s nama.

- Volio bih da o šjor Stanku u budućnosti razmišljamo upravo na taj način jer to je ono što će ga učiniti vječnim u našoj memoriji, u Hajduku i gradu Splitu - između ostalog je kazao gradonačelnik Splita.

Vinko Radovani:

- U ovo sveto vrijeme Božića opraštamo se od jednog od najvećih trenera koje je Hajduk imao. Suhoparno nabrajati sve njegove uspjehe i klubove gdje je bio trener nema smisla. Vjerojatno bi to i njemu bilo dosadno. Dovoljno je spomenuti da je osam sezona vodio Hajduk, kao trener je osvojio prvo prvenstvo Hrvatske.

- Ne pamtim da je ikad u ovoj dvorani bio ovoliki broj ljudi. Izražavam mu veliko hvala na svemu što je dao za Hajduk, posebno i veliko hvala mu izražavam što smo svi mi bili dio bogatog prozorčića koji je utkan u Hajdukovu povijest. Dragi moj šjor Špaco želim vam da zauzmete mjesto gore na nebeskoj tribini u društvu prijatelja koji vas čekaju.