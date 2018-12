Nezaboravne slike sa Špacom: 'Imao je more vrlina i jednu manu. Bio je predobar čovjek!'

Javljaju se mnogi, objavljuju svoje dojmove i vlastiti oproštaj od Stanka Poklepovića po društvenim mrežama, Dean Računica primjerice mu zahvaljuje što mu je tih devedesetih podario "desetku" u Hajduku i time ispunio dječački san.

A iz Švicarske Damir Maričić, rekli bismo nesuđena Hajdukova "desetka" i igrač koji je bio predestiniran naslijediti Juricu Jerkovića u prvih 11 "bijelih" s početka osamdesetih, provrtio je svoje albume mladosti.

Na slikama, juniora Hajduka, trener Stanko Poklepović. Braća Vujović, Vatro Petrinović, Miro Borozan, Damir Maričić...

- Otkad sam čuo vijest da je Poklepović umro zaronio sam u naše uspomene, u svoj spomenar. Preuzeo je našu generaciju je li to bilo već 1974 ili nešto kasnije. Bio mi je drugi otac, meni koji sam doveden iz Pule kao darovit dječak...

- Ovo su nezaboravne slike sa Špacom, stvarno me pogodila njegova smrt i žao mi je što neću biti na komemoraciji. Da su u Hajduku s početka imali više povjerenja u njega i razumijevanja, napravio bi on još veće rezultate. Imao je more vrlina i jednu manu. Bio je predobar čovjek! - rekao nam je Maričić.

Igrač kojega hajdukolozi pamte da je izvodio posljednji korner nade da se Hamburgeru u proljeće te 1980. godine može zabiti i četvrti gol i ući u polufinale Kupa prvaka. Ono kad je Ivić trčao do njega do korner zastavice ne bi li ga uputio kako da centrira...

Ima ta sekvenca na you-tubeu, danas je sve to moguće pronaći i pogledati, pa i tandem Ivić-Poklepović vidjeti kako se na klupi protiv Hamburgera, u crvenim trenerkama, nerviraju i raspravljaju tijekom epskog meča...