Umro je Stanko Poklepović Špaco, legendarni trener, otišao nam je na Badnjak, na sveti dan, ima u tome neke simbolike da se pred Božić pridruži tamo gore ne nebu Tomislavu Iviću, Anti Bići Mladiniću, barba Luki Kaliterni...

U 81. godini je otišao, mučio se u zadnje vrijeme s dijalizom, nije to bila tajna. Borio se sa svojim stanjem ponosno, hrabro i dostojanstveno, svako dva-tri dana na Križine da križ svoj nosi. Zarobljen u svome tijelu koje ga više nije slušalo, a on bi tako rado otišao do Poljuda, pogledao poneki trening (ako bi ga pustili!?) i promrmljao sebi u bradu:

- Ma, nemate vi pojma, dajte da vam ja objasnim...

Borio se do zadnjeg časa kako je i živio sav svoj život i provodio trenersku karijeru, dajući sve od sebe, nesebično svo svoje znanje na pladanj drugima; da se i oni posluže s njegovim spoznajama.

A bio je preteča modernog nogometa, pustimo na stranu barba Lukinu sentencu "balun je dičja igra", to zvuči lijepo, uhu ugodno, kao svi sve znamo, ne'š ti, ali je stvarnost sasvim drugačija.

Da je balun "dičja igra", onda bi nam Hajduk naš današnji bio puno bolji, jer mi se znamo igrati...

Ne, nogomet je vrlo ozbiljna, kompleksna stvar, satkana od mali milijun detalja, taktiziranja, učenja i podučavanja, a da opet sve bude jasno, razumljivo, jednostavno i slikovito, naš dragi šjor Špaco bio je poseban i nenadmašan.

Zato jedan Ćiro Blažević kaže "otišao je nogometni poeta".

Zato jedan Luka Peruzović doslovce kuka iz Bruxellesa:

- Adio, nogometna školo Hajduka, kakvu smo nekoć poznavali.

Zato jedan Željko Petrović, nogometaš Budućnosti iz Podgorice koju smo nekad Titogradom zvali kaže:

- Kad je gospodin Poklepović došao kod nas u Budućnost, bio je to za nas kulturološki šok!

A taj Petrović je kasnije igrao za zagrebački Dinamo, smjestio se u Nizozemskoj potom decenijama, nauk Poklepovića od malih nogu ostao mu je trajno zapisan i dragocjen. I traži Željko način kako da dođe do obitelji Špacine, da im izrazi saučešće i kako da u Slobodnoj Dalmaciji uplati za osmrtnicu, što bi oni rekli – čitulju.

To su stvari koje bi šjor Špaco naš, volio i za života čuti, da zna da nije živio, trajao, trudio se – uzalud.

Nije Petrović medini, tu je i Predrag Mijatović i Dejan Savićević, Crna Gora se oprašta od šjor Špace uz riječi - viteštvo, kultura, civiliziranost, pišu podgoričke Vijesti.

Ostao je na pijedestalu hajdukologije, ali i nepatvorenog istinskog trenerskog talenta. Jer, ima voditelja koji puštaju da im grom upali igru poput vatre, kako bi to jedan Ivić volio slikovito reći. Evo vam balun, pa se igrajte. Ima goniča robova koji viču "upri" i "tamo se".

Međutim, malo je učitelja, znalaca koji bi pozvali igrača sa strane, koji bi utrčali u trenutku prema igralištu samo zato jer naprosto osjećaju potrebu nogometašu nešto reći, priopćiti mu: gdje da stane, što da radi...

I to igrači i te kako znaju prepoznati, po tome trenere cijene, dijele, pamte i vole.

Takav je bio i Špaco. Znalac. Pravio je igrače – boljima.

Može on bit simpatičan radi batudi, radi famozne "pirje" ili napada kojeg je nazvao "škvara-cota", gurni balun lijevo, pa daj dugu desno: zadnje što je smislio bila je - spiralna impostacija, crtao nam je zanosno u zagrebačkom hotelu Panorama. Veselio nas je tim verbalnim ekshibicijama, ali On, s velikim "O", dobro je znao o čemu govori.

I baš tu će nam šjor Špaco silno falit, baš poput šjor Ivana njegova, Tomislava Ivića, kolege, suradnika i prijatelja. Mi bismo gledali u prozor utakmicu ne znajući ni sami da su nam škure zatvorene. Onda bi došli do njih dvojice, ne znaš tko je iskričaviji bio - i škure bi nam rastvorili.

- Aaaaaa, to je to, o tome se radi – ugledali bismo tek sad jasnu sliku događanja na igralištu, svjesni da smo ranije tupili u prazno.

Ostaje Poklepoviću prva povijesna titula hrvatskog prvenstva 1992. za Hajduk, ostaje i Kup iz 2010., Osijeku je podario Kup 1999. kao prvijenac i jedinac u osječkom Vrtu, oplakuju ga i oni.

Međutim, ostaje i nedostižnih osam uzastopnih pobjeda s Hajdukom na europskoj sceni, njegov niz: Metz 5:1, Torino 3:1, Dnjipro 2:0, Waregem 1:0, smijenili su ga prije revanša u četvrtfinalu Kupa UEFA te 1986... Pa ratna 1:0 pobjeda protiv Tottenhama u Linzu 1991. godine.

I nedavni niz Hajduka 2010. do Eurolige, Dinamo Bukurešt 3:0, Unirea Urziceni 4:1, Anderlecht 1:0... I smijenili su ga... I ujedno zaboravili na pobjede.

Hajduk je često trčao pred rudo, nestrpljiv, želeći još i više, ne znajući koga zapravo imaju, a smjenom Špace dobijali bi uvijek manje, sasvim malo, zapravo jedno veliko ništa.

Vrijeme je uradilo svoje, ode nam (i) šjor Špaco... Riječ zastaje u grlu, tužan Badnjak i Božić, tužan turnir Četiri kafića. A što ima da su mu podarili veliku pirju kao trofej i publika se smijala i aplaudirala, veselila se i guštala dugo, dugo. I Špaco s njima.

I sad će na Gripama, uz minutu šutnje zaorit i gromki aplauz za našeg šjor Špacu, velikog Stanka Poklepovića.

Neka mu je laka hrvatska zemlja.