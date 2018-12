Caktaš je potreban Hajduku, da mladi od njega upijaju znanje

Oni su mu davali, naravno da je prihvatio. Hvala Bogu, gledao je najbolje za sebe, oni su ga zvali i tu se nema što zamjeriti. Mogu samo reći da je bio dobar pregovarač. Kako će dalje, neka se to klub i Mijo Caktaš dogovore, ne mogu u to ulaziti, ali smatram da bi bilo veoma važno da ipak i svakako - nastave zajedno - kaže nam Ante Miše.

Po meni je Mijo Caktaš najvažniji igrač Hajduka. Jest da nije dao ono što sam očekivao, to je točno i sigurno da većina dijeli moje mišljenje. Ali, nije bilo ni njemu lako. Treba reć’ po duši, posebno kad kad su počela prozivanja. Ne znaš kako to sve počne, ali pojave se primjedbe pa određene napise i prigovore naprosto moraš izdržati, otrpjeti, a to nije uvijek jednostavno.... I onda jedno vuče drugo. Sad je momenat da se balun smiri na zemlju, da na proljeće krenu iznova.

Hajduk bi ga trebao zadržati da uz njega stasaju mladi kojih ima, vidjeli smo to i sada protiv Dinama. Ima materijala, ali kad je uz njih Caktaš i njima će biti lakše.

Mijo je igrač koji ima realizaciju što je jako važno. Ima zadnji pas, a posebno ima osjećaj da zabije gol kao Franko Andrijašević. Točno zna, osjeća kad će mu lopta doć, bilo nogom ili glavom. Caktaš nije visok, ali ima fantastičan tajming ulaska u šesnaesterac iz drugog plana, da točno stigne na sastanak s loptom i zabije. Izvodi i slobodne udarce i penale i po svemu je najkompletniji i najvažniji igrač Hajduka.

Učinak mu je, ponavljam, bio skroman, u odnosu na činjenicu koliko može, ali sigurno nije za sve sam kriv.

Bilo je to takva sezona, a u Hajduku su vidim spremni okrenuti novi list i u toj projekciji bilo bi dobro da Caktaš ostane, da se dogovore... U tom smislu je, koliko sam čitao, i trener Oreščanin govorio koliko mu je važan u zamislima.

Jer, nema baš puno iskusnijih da se na njih možeš osloniti. A Mijo je posebno važan jer bi uz njega igrači mladi napredovali i imali od koga upijat i znanje i poteze.

Naravno, ne ulazim kako će se dogovorit, očito treba neke stvari stavit na svoje mjesto pa da funkcioniraju dogodine, ali po meni bi bilo vrlo važno za ovaj Hajduk, u kojem ima mladih, da im Mijo ostane kao oslonac, kao stožerni igrač - zaključio je Miše.