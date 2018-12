Saša Bjelanović kreće u zimsko čišćenje Hajdukovog igračkog kadra

Ajmo svi skupa na Dinamo, pa ćemo od ponedjeljka čistit - bio je lajt-motiv u Poljudu a propos "party-pršut" afere i očekivanja da se objelodane kazne.

Istini za volju, objašnjeno je interno kako se "pršut-party" uz pripadajući dim i alkoholne pare nije dogodilo tri-četiri dana prije derbija s Dinamom, nego su slike starijeg datuma, u trenucima kad su prvotimci imali neke slobodne dane...

Bez obzira kakva bude kazna zbog tih slika, jer nije lijepa slika servirana javnosti, čini se da taj događaj ipak neće posebno utjecati na "operaciju metla" kako smo nazvali potrebu da sportski direktor Saša Bjelanović pročisti svlačionicu, provjetri je, te nadasve skine utege s blagajne.

Evo tko ne bi trebao stanovati u svlačionici "bijelih" na proljeće, odnosno tko neće u Antalyju za tri tjedna:

1. Said – notorno se ponavlja njegova priča, činjenica da ge je Oreščanin udaljio i da ga nije pozivao niti za "akciju stadion" u Maksimiru, nego mu je dobro došplo da igra cici-mici bez napadača treba vjerovati da je Said prbi na met(l)i. Prethodnici su već pokušali, pa zapeli, Said ima ugovor do 2020. godine i trebali bi pronmaći nekoga tko bi ga otkupio. Ili će se dogoditi da mu isplate određene mjesečnice unaprijed, kao Futacsu, samo da ga više ne vide.

2. Memolla – njegov je slučaj akutan, škartiran je ljuto, a ne igra već godinu dana. Hajduk ga drži u naftalinu, tek ponekad aktivira za B momčad. Lani je bio hendikep što nije mogao u Tursku na pripreme zbog operacije prepona, sad bi s njim trebali uglaviti razlaz po svaku cijenu, najmanje im je za Antalyju potreban.

3. Filip – tri trenera su pokušala s njim, svaki je dizao ruke u vis, predavali se. Kakva kolosalna šteta. A trebo je bit lijevi bek za Europsku ligu. Kopić, pa Vulić i na kraju – Oreščanin. Vučuru i Fomitschowu je nakon "pršut-party" ukazano povjerenje da budu među 11, odnosno 18 za derbi s Dinamom, a Filip je odmah krenuo kući u Rumunjsku. Otkupljen je zimus iz bukureštanskog Dinama i ima ugovor sve do 2021. godine. Kako će se Hajduk riješiti tog balasta? Ima li netko da mu ga – posude?Kako god završili pregovori, ne dajemo ni 1 posto šanse da se Filip nađe na putu za Antalyju.

4. Tudor – on nipošto nije škartiran, daleko od toga, ali mogao bi se prvi negdje plasirati. Jer, šest mjeseci prije isteka ugovora, a novi nije potpisao, u posebnom je položaju. Naznake prodajnog interesa postoje, no tako je bilo i lani, pa ništa, Tudor je ostao... Stoga je bolje pričekati. No, ako je netko blizu da se plasira ma gdje bilo, onda je to Fran. Može mu pomoći što je nastupio u nedjeljnom derbiju u Maksimiru, Hajduk ga ne bi zadržavao.

5. Lopez – čisteći dalje dolazimo do španjolskog stopera, čistača, koji je sad ozlijeđen, ali je zapravo preskup za trenutačno stanje pogona Hajduka sa svojim ugovorom većim nego što ga i Said ima. Tih cca 200.000 eura godišnje preveliki su teret za stopersku poziciju tim prije što Lopez odavna nije u formi kakvu bi moralo imat skupocjeno pojačanje. Kako su odlazili ljetos i Gentsoglou i Futacs, na sličan način vidimo i rasplet za Lopeza.

6. Šehić – sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, ali i on je tu, a po broju nastupa za prvu momčad nema potreba da dalje i ostane. Još je ljetos bilo govora da će u Sarajevo, ali ništa, a ujesen su ga stavljali tu i tamo u momčad, zakratko. Kad bi on krenuo u Antalyju, bilo bi to iznenađenje za poznavatelje okolnosti u "kući bijelih".

7. Kovačević – dolaskom Oreščanina nije ni pričuva, menadžer Vincenzo Cavaliere bi ga spakirao u Italiju, Hajduk bi ga prodao, a moguća je posudba. Kako god okrenuli, čak je i Ivan Delić zaigrao kod Oreščanina prije Franka, a nije ni na tribinama, kamo je Siks poslao Michelea Šegu. Kovačević je u dolasku iz Rijeke dobio zanimljiv ugovor, smatra se oko 6000 eura mjesečno, pa je i to razlog da ga nekako dalje sistematiziraju.

8. Fomitschow - stavljamo ga pri dnu popisa, jer ne smatramo da je previše bitan ili štetan. To što je bio na "pršut-partyju" valjda je zla sreća da se takva slika objelodani, nikad s njim problema, marljiv Rus njemačkog karaktera. Nije neophodan, ali ako je on jedini problem, onda problema nema.

9. i 10. Vučur i(li) Mikulić – slično vrijedi i za tandem stopera iz Maksimira, ipak je važnije u konstelaciji snaga skinuti balast Lopeza, a njih dvojica, svaki sa svojim manama i vrlinama mogu biti prodani, pojavi li se kupac, ali nije sad to žurno da Bjelanović s njima dvojicom razbija glavu. Dolaze pod točku razno.

Pitanje je koga se novog može priskrbiti ("para nema, niti će ih biti", rekao je za Božić 2011. dr Josip Paladino, neće valjda Benjamin Perasović ponoviti tu zloslutnu rečenicu otprije sedam gladnih zima), pa u tom svjetlu vidimo i njihov ostanak.