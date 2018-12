Derbi koji se po (pred)igri neće pamtiti, Zagreb živi adventske dane na svoj poseban način, ponosni su na ugođaj koji se stvara već godinama, tj. zimama pod Kaptolom i Gričem, niz Trg i Zrinjevac.

I mniogi su radije ostali na kuhanom vinu nego da pohode hrvatski derbi, samo nekoliko tramvajskih stanica dalje.

Malo tko bi rekao na Trgu slušajući tamburice kako je to predigra derbiju svih derbija u Hrvata.

I to još uz Dinamovo slavlje i titulu jesenskog prvaka i prodor u Europu nakon 49 zima, odnosno proljeća.

Desetak tisuća gledatelja, bez pravog žara. Hajduk s nekolicinom mladih, kao zalog opet novog čekanja opet nove budućnosti, najbolja kritika vlastite minule 2018. godine. A i Dinamo je mnoge adute poštedio zadnje utakmice, znači da ne ideš punim gasom. Nego "langsam", pomalo...

Ako je nešto interesantno, a to je – vremenska prognoza, odnosno situacija. Naime, bili smo spremni na zagrebačkih minus devet otprilike, nakon što je padao snijeg, a najavljene ekstremno niske temperature. No, bila je to ugodna, doduše jest zimska nedjelja, ali s temperaturom koja je sa tri stupnja bila debelo iznad nule u vrijeme odigravanja utakmice. Bez vjetra, to je sasvim pristojno.

Sigurno su mnogi zbog hladnoće ostali doma, ali prevarili su se. Po meteo-uvjetima, trebali su doći.

Bučna skupina BBB bubnjala je cijelo vrijeme sa sjevera, a dakako da im je Torcida parirala iz sveg grla, na jugu se okupilo oko tisuću torcidaša s velikim transparentom Torcida Split. Pa Dinamovo d prekriženo, Pujanke, Makarska rivijera, Kaštela, Brač, Šibenik...

Okupila se Hajdukova familija i to brojna, kako i dolikuje gostovanju u Maksimiru.

Kolege su nam pak glavno pitanje postavljali u stilu je li konačno izabran famozni novi Nadzorni odbor Hajduka, kao da nisu pratili večernje vijesti od subote. Da, izabrana su sedmorica.

- Ajde, valjda će sad biti bolje...

Ili:

- Samo da bude kraj turbulencijama.

Kao da bi kolege sa ZG iliti Dinamovim predznakom voljeli da ovo bude opet derbi kao ne tako davno, da im Hajduk ne dolazi u stanju da Dinamov trener lakoćom pravi kalkulacije.

Bjelica je iz prvih 11 hladno izostavio, sačuvao svoju "švicarsku banku", Švicarce Gavranovića i Hajrovića.

Toliko o tome.

Bilo je i ružnih povika, "Ubij, tovara", pa uzvrat "visoke peći potpaljujem ja, purger se peče, aaa..." Folklor da ne izostane.