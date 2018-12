Hajduk dobio 'nadzornike': evo što slijedi dalje i što se očekuje od novih članova NO-a

Hajduk je dobio novi Nadzorni odbor u kojem će u idućem četverogodišnjem mandatu sjediti Benjamin Perasović, Denis Alajbeg, Nino Martinić, Krešimir Krolo, Sergije Popović, Marko Mustapić i Tin Laušić.

U povijest odlazi aktualni Nadzorni odbor čiju su “vladavinu” obilježile turbulencije, posebno u ovoj 2018. godini, a u kojem su u zadnje vrijeme sjedili Slaven Marasović, Ante Šalinović, Nikica Krnić, Denis Kosor, Anthony Marinov, Marko Erceg i Antonio Kuzmanić.

Od 11 preostalih kandidata od kojih se biralo sedam članova novog NO-a najveći broj glasova je kao i u prvom krugu dobio Perasović, doktor sociologije iz Zagreba. Opet je prvi do njega bio bivši savjetnik premijera RH Alajbeg, koji živi u Zaprešiću, ali je inače Trogiranin.

Trećeplasirani je bio diplomirani inženjer eletrotehnike iz Splita Nino Martinić. Zapravo, u odnosu na rezultate prvog kruga, ako se ne računa tada šestoplasirani Ante Armanda koji je svoju kandidaturu prije drugog kruga povukao, prošla su šestorica kandidata koji su i tada imali najveći broj glasova te u prvom krugu devetoplasirani Laušić.

Otpao je tada osmoplasirani Burmaz koji je u drugom krugu ostao prvi ispod crte. A ispod njega u novi NO nisu uspjeli ući ni Duje Malenica, Davor Živković te Ivica Močić.

Točno u 21 sat, prema najavama, vodstvo Udruge “Naš Hajduk” objavilo je na konferenciji za medije u press salonu na Poljudu rezultate izbora. Izborima je pristupilo ukupno 4765 članova koji su imali 8281 glas.

Potvrda mandata na skupštini 20. prosinca

- Novi saziv NO-a bit će potvrđen u četvrtak 20. prosinca na skupštini Hajduka koja će se održati na Poljudu – potvrdio je predsjednik “Našeg Hajduka” Toni Baletić.

Što se očekuje od novih članova NO-a?

- Članovi NO se tek trebaju potvrditi na skupštini 20. prosinca. Na toj ćemo se skupštini kao vlasnici gotovo 25 posto dionica obratiti novom sazivu NO-a – rekao je član Upravnog odbora Udruge Miro Živković.

Znači li najveći broj glasova i poziciju predsjednika NO-a?

- Na nadzornicima je da se dogovore i izaberu tko će biti predsjednik novog NO-a – pojasnio je član UO-a Udruge Ante Krnić. Nakon skupštine Hajduka novi NO trebao bi imati konstituirajuću sjednicu.

U slučaju da se netko od izabranih zahvali ili se iz nekog razloga povuče iz NO-a, hoće li u NO ući osmi kandidat po broju glasova?

- Sigurno nećemo NO nadopunjavati kandidatima ispod liste. NO može po statutu funkcionirati i s manjim brojem članova. Posao svakog nadzornika je da mandat odradi u cijelosti, da opravda povjerenje glasača. Ako broj članova NO bude manji od onog dopuštenog Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom, provest će se novi izbori elektronskim putem – rekao je tajnik Udruge Luka Domikulić.