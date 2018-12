Ćiro prati sve: Hajduk će sigurno pokazati svoj inat, dišpet, najveći je derbi

Miroslav Ćiro Blažević, trener svih trenera, kako mu tepamo nakon bronce iz 1998., neka srebrnog Zlatka Dalića, ali Ćiro je Ćiro. Kako dočekuje hrvatski derbi, on kao posebna metafora najvećeg sportskog rivalstva u Hrvata. Ne samo na klupi Dinama, bio je i Hajdukov trener, potpisao osvajanje Superkupa 2005...

- Čuj, sine, uvijek je to derbi i može doći do onoga čega se svi mi najmanje nadamo uoči ove utakmice, a to je pobjeda Hajduka?! Zašto ne? To je nogomet, nepredvidljiv, a derbi kao derbi nosi uvijek sva tri znaka. Tako jest, koliko god to otrcano bilo kazati.

Pratite sve...

- Dakako da pratim, sve pratim i događa se ono što sam mislio da se nikad neće događati, a to je da su nekako mnogi hajdukovci rezignirani, kao da dižu ruke i oni najvjerniji, ne mogu bit zadovoljni rezultatima i to se osjeti već neko vrijeme.

- Neću sad ulaziti u ovo ili ono, drž'mo se nogometa, Hajduku želim da se digne što prije i dođe na trag rezultata koje zaslužuje. Oni mogu pobijediti i ja to ozbiljno vjerujem, koliko god je Dinamo ove jeseni pokazao svoju veliku snagu. Hajduk je zapao u mediokritetstvo što se tiče rezultata i to govorim iz revolta, jer mi je iskreno žao.

A može pobijedit danas?

- Nego šta! To je nogomet, Hajduk će sigurno pokazati svoj inat, dišpet, najveći je derbi. U devedeset minuta sve je moguće. Rek'o sam ti, sine, fenomen derbi nosi sva tri znaka, Hajduk može iznenadit. I ja u to vjerujem.

Koja je to onda Hajdukova snaga, autoritet?

- Najveći klubovi se mjere po snazi navijača. To je svetinja i unutarnja snaga koja daje dodatno gorivo.

Hajduka vodi Oreščanin, ostvario je san mnogih trenera koji nikako nisu uspijevali doći za kormilo Hajduka. I vama je dugo trebalo, svojevremeno, sjećamo se još kontakata iz 1984., a uspjelo vam je 2005...

- Oreščanin je nadareni trener i iskusan je, za nogomet hrvatski je puno značajno da jedan takav trener doživi afirmaciju i nastavi put. Imam sve simpatije prema njemu.

A Bjelica i Dinamo, imaju iza sebe jesen iz snova?

- Tako je. Bjelica se već potvrdio... Ali, ima jedan koji jako strši, Bišćan strši, mogao bi on bit prvak Hrvatske!

Kako, puno je Rijeka zaostala na vrhu?

- Nije puno zaostao, sve je to otvoreno. Bišćan je pokazao svoju klasu u tri navrata, uveo je Rudeš u ligu, Olimpiji donio dvostruku krunu, preuzeo razmrdanu Rijeku i napravio seriju.

Idete li danas na Maksimir?

- Nije isključeno da odem, makar je hladno i nije dobro za čovjeka u mojim godinama da se izlaže hladnoći, savjetuju mi da se držim doma i gledam na televiziji, ali me jako utakmica intrigira i mogao bih im uteći na stadion!

Pamtite bolje, uzbudljivije derbije, s obje strane? Vodili ste i Hajduk u Maksimiru kad je ono Niko Kranjčar u bijelom dresu uzdrmao gredu i ostalo je samo 0:0?

- Nemojte potcjenjivati ovaj derbi, uvijek je to veliki sudar kad se sastanu Dinamo i Hajduk. Naravno da pamtim mnoge derbije i taj 2005. kad sam vodio Hajduk.

- Čovječe božji, bio sam spreman umrijeti na Hajdukovoj klupi, trajati dugo, dugo, ali je sve na žalost, samo kratko bilo – ponudio nam je Ćiro emociju ususret današnjem derbiju iz Maksimira.