Kakva im je budućnost u Bijelom dresu: tercet mladih napadača nikako da dobije pravu priliku

Siniša Oreščanin, rečeni Siks, trener Hajduka ima problema s obranom i nije mu lako progutati, prihvatiti činjenicu da je ostao bez stopera Ardijana Ismajlija, koji je davao sigurnost u zadnjem redu nakon ozljede Borje Lopeza. Predstavio se Ismajli kao stožerni stoper u tužnom trenutku Hajduka, uz Stipu Vučura koji ove jeseni igra nekako toplo-hladno. Potkrade se greška Vučuru u obrani, kao i svakome, ali zato barem u napadu stigne zabit gol, pa nas po tome Vučur podsjeća na bivšeg kapetana Zorana Nižića. No, Ismajli je bio čvrsta stijena. I sad ga nema zbog operacije slijpog crijeva.

Sastav obrane sasvim je neobičan, kao što smo ga već jučer stavili na vidjelo. E, ali nećemo danas o obrani ususret Dinama. Ako je obrana u problemima, onda napada praktično – ni nema!

I tu je veliki upitnik, kakav će se to Hajduk pojaviti u Maksimiru, bez napadača?! A što ima da se na Dinamo odlazilo s plejadom Futacs, Ohandza, Erceg, dok Almeida kao nogometni penzioner ipak ne ide u tu priču.

Odljev kvalitete iz ovih ili onih razloga je frapantan.

Dodatni problem jest što napadača u pričuvi - ima, mladih snaga, ali njima u Hajduku očito puno ne vjeruju. A možda Oreščanin prvi među svima.

Oreščanin je od onih trenera koji bi voljeli napadati - manevrirajući, pa je jednog Saida jednostavno otpisao, bez žaljenja i uz negodovanje Saida koji tvrdi da je spreman, dok je Ivanovski ionako grijao klupu bez obzira što je bio na dispoziciji. Makedonski napadač iz Bitolja u šaku minuta protiv Istre stigao je popraviti dojam i jalov učinak, ali je ujedno i požutio. Pa sad nema ni njega među putnicima za Maksimir.

Dobro dođe, da se o njemu ni ne treba razglabati. Ionako bi teško do prvih 11...

Ono što nas vodi u ovom članku jest skromna minutaža i gotovo nikakvo povjerenje što ga je Hajduk dosad ponudio tercetu napadača iz pričuve: Michele Šego, Ivan Delić i Franko Kovačević, na čekanju su ljutom.

Ima li od njih vajde, koristi, hoće li se ikad prometnuti u prvotimce? Jesu li iole blizu da ih "Siks" stavi u izlog Maksimira, makar s klupe da ih uvede, ili će se Hajduk i protiv Dinama pojaviti baš kao u Osijeku, kao nož kojem fali oštrica, kao da ima dvije drške?

1. Michele Šego – on je dobijao kakve-takve šanse i koristio je, zabio bi i poneki gol, majstorski, na primjer prošle sezone u Puli, ali o njemu i potencijalni nadzornici govore: "Šteta je da mu se dade 20 minuta, a onda ga dugo, dugo nema..." Je li momenat da i on bljesne, izađe na otvorenu scenu? Oreščanin ga dobro poznaje kao i preostalu dvojicu, bio je trener druge momčadi i upravljao je njima. Šego je možda više polušpic, ali je ta pozicija sada prebukirana novim postavljanjem Caktaša, te oporavkom Barryja. Šego kao vođa napada? Radi se proklamiranom talentu 2000. godišta, ali stoji predugo u čekaonici i to nije dobro.

2. Ivan Delić – oko njega je bilo povuci-potegni za novi ugovor, odnosno čekalo ga se s nestrpljenjem hoće li ga produžiti. Davno je to bilo. Mladi napadač se davno opredijelio za ostanak u Hajduku, a da se prvoj momčadi u međuvremenu nije približio. Nešto je stariji od Šege i još mu je Joan Carrillo davao poneku minutu, znate onda kad je to bilo. Međutim i tada, pod paskom katalonskog Španjolca sve je to bilo nekako na nervnoj bazi, a nikako planski, jer se Delić nije ustalio. I njega Oreščanin dakako poznaje, a njegovo pravo vrednovanje uslijedit će na zimskim pripremama, baš kao i u slučaju Šege. No, ne varajmo se, sva trojica junaka današnje "trilogije iz zapećka" bili su prošle već zime u Antalyji. Želeći da se mladima rastvori šansa spominjemo da i Delić spada u one koji legitimno čekaju i s pravom se nadaju. Pa da ga vidimo koliko je dobar, koji su njegovi stvarni dometi, jer radi se o reprezentativcu Hajduka koji je bio onomad na Svjetskomm prvenstvu mladih u Čileu, kad je gro selekcije činio Dinamo. Netko iz Hajduka poput Delića u toj ekipi bio je baš rijedak svat.

3. Franko Kovačević – pravi centralni špic, imao je neke sasvim neobične nastupe, a la zadnjih desetak minuta protiv Evertona (?!), govorilo se da je i to bila cijena samo da ga se privoli u dolasku iz Rijeke, njega koji je i s Bayernom svojedobno trenirao. U prijateljskoj protiv Varteksa zabijao je, nastupio bi tu i tamo. Događalo mu se da ga iz prve šalju u drugu momčad, a iz druge vraćaju natrag, na oba kolosijeka bio je tek pričuvni vagon, nikad i nikako lokomotiva. Bio je i ozlijeđen. Navodno ima kontakte u Italiji, odnosno ima interesenata, njegova statura i centimetri su intrigantni za mladog igrača, ima ih koji bi uložili štogod da ga testiraju. Hajduk bi ga možda prodao, ali on bi mogao tek na posudbu. Kako da ga prodaju, kad ni rezerva nije?! Dosta neobično. Odlaskom Vulića koji ga je stavljao na klupu, Oreščanin ga nije niti za rezervu zvao, kao ni Saida u Osijek.

Iz dvije premise konkluzija: Oreščaninu napadači – ne trebaju!? - Dva "wingera" i napadač, uvijek se da nešto iskombinirati - pričao je nedavno Oreščanin, ali na poziciji špica on vidi veznog Caktaša. Može li Mijo dati neophodnu dubinu?

A pitanje je – na koje nemamo odgovor - mogu li dubinu kvalitetom dati Šego, Delić i(li) Kovačević?

Ako ne mogu, gdje smo onda svo to vrijeme?

Sve su to pitanja na koja odgovor ne nudimo, tek konstatiramo da ako sad netko od tih napadača ne zaigra, makar u dijelu utakmice protiv Dinama, e onda se u njih doista nema pravog povjerenja. I kakva im je budućnost?

Hajduk je mnogo očekivao od njih makar deklarativno, te talent Šego, te reprezentativac Delić, te ukradeni iz Rijeke i Bayerna Kovačević, a nema ih vidit.

Možda smo pretjerali. Baš nas zanima što će Oreščanin reći.