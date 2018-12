Za Dinamo, sad i nikad više: ne znaš gdje je Hajduk odjednom tanji, u obrani ili napadu

Ardian Ismajli nije uspio proći bez operacije, dali su mu lijekove, kontrolirali situaciju, vadili krv, ali na kraju je ipak odlučeno da se slijepo crijevo operira!

Obavljeno je to jučer oko podneva i naravno da je Hajdukov stoper “aut” što se tiče nedjeljnog derbija s Dinamom. Po nekim procjenama faza oporavka je tri tjedna, pa surovijim predviđanjima trebat će mu i šest tjedana da se optimalno vrati normalnim fizičkim aktivnostima. Kako god, jasno je tek da se nanizao kao peti ozbiljni izostanak koji se sručio “bijelima” na glavu, iz ovih ili onih razloga.

Zbrajamo, što krpe, što konca: Juranović, Lopez, Ismajli, Ivanovski i Said! Pola momčadi! Ne znaš gdje je Hajduk odjednom tanji, u obrani ili napadu, ususret derbija u nedjelju u Zagrebu protiv Dinama.

Ismajli je trpio jake bolove u abdomenu tijekom ponedjeljka, u trbuhu, hospitaliziran je u splitskoj bolnici tijekom večeri i nagađalo se je li to napadaj slijepog crijeva, hoće li odmah “pod nož”, može li se čekati? Prenoćio je s nadom da bi se mogao izvući bez operativnog zahvata, uz dodatne pretrage. Međutim, odlučeno je, u utorak u podne operacija, obavljeno je to laparoskopski. Šteta za Ismajlija koji je igrao u vrlo dobroj formi, a u nedjelju u Maksimiru bi ga gledali i interesenti, spada u one koje bi Hajduk prodao bez puno razmišljanja dođe li (izdašna?) ponuda. Ne zaboravimo, nakon što je prešao u redove A selekcije Albanije stječe i određen međunarodni ugled. No, ispriječilo se slijepo crijevo.

Zamijenit će ga najvjerojatnije Božo Mikulić, on je najiskusniji od ovih što su ostali na lageru, ali je moguće da na velikoj sceni debitira i Ivica Batarelo koji ima iskustvo iz B momčadi i bio je pričuva protiv Istre, a možda čak i daroviti Mario Vušković, njega je bivši trener Zoran Vulić htio odmah priključiti prvotimcima koliko je darovit, ali mu ga u klubu nisu prepustili, tako nam je Vulić nedavno pričao. Vušković spada među najbolje kadete Europe u izboru engleskih medija. Je li mu to prevelik zalogaj da u Maksimiru, na derbiju debitira?

Tek, obrana koja bi se trebala pojaviti u Maksimiru zapravo je nikad dosad viđene, nečuven sastav. Sad i nikad više: Tudor, Vučur, Mikulić i Bradarić. Nema Juranovića zbog žutih kartona, pa upada Tudor, stoperi Vučur i Mikulić igrali su nešto zajedno s početka sezone, a na lijevom beku ako se vrati mali Bradarić, bila bi to sasvim neiskusna postava. I sad zamislite da unutra uskoče još Vušković ili Batarelo?