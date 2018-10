Boban: Mislim da smo u ovom trenutku ipak bolja momčad od Hajduka

Malo kada su se Bijelo-plavi uputili na Poljud s tolikom dozom samopouzdanja i optimizma kao kada su jučer krenuli na put u Split. Uvjereni su da će nakon nedjeljnog derbija biti zadovoljniji od svojih domaćina, igrača Hajduka, iza kojih je dobra serija pod vodstvom povratnika na trenersku klupu Zorana Vulića.

Jedan od najsamouvjerenijih je napadač Gabrijel Boban. Dva mjeseca mučio se s oporavkom nakon napuknuća kosti stopala, ali ipak se vratio brže od predviđanja i prognoza koje su kazivale kako će prvi put u natjecateljskom kadru biti baš za današnji ogled s Hajdukom. Ipak, zaigrao je već u prošlom kolu protiv Intera. Malo, desetak ili nešto više minuta, ali uspio se upisati i u strijelce.

- Zaželio sam se igre. Kao i svakom igraču i mene je dok nisam mogao na travnjak obuzimao onaj sumoran osjećaj kada je najteže gledati suigrače s tribine ili na televizijskom ekranu bez mogućnosti sudjelovanja. Sada je to, na sreću, iza mene - veli Gabrijel Boban.

Njegov je povratak uslijedio u pravom trenutku. Jer, Bijelo-plavi su opet suočeni s velikim brojem izostanaka važnih im suigrača. Neće na Poljudu biti Mudražije, Bočkaja, Šorše, Hentyja i Lope. Trener Zoran Zekić svjestan je da mu momčad oslabljena, ali naglašava da iako nema širinu u kadru koju bi htio i volio imati, na raspolaganju mu je i dalje kvalitetna momčad u koju čvrsto vjeruje. Svoje raspoloženje prenio i na igrače.

- Zašto bih skrivao optimizam? Mislim da smo u ovom trenutku bolji od Hajduka. Makar, vidljivo je iz rezultata koje on ostvaruje vođen da Bijeli s trenerom Vulićem igraju sve bolje i dižu se, nastoje se priključiti nama u vrhu tablice. Ali mi na Poljud dolazimo sa svojim planovima i ciljem - kazao je Boban.

Povratak na travnjak obilježio je pogotkom Interu u uvjerljivoj pobjedi Bijelo-plavih u prošlom kolu.

- Napadaču svaki gol daje dodatno samopouzdanje, pa tako i meni. Stvarno mi je taj pogodak u Zaprešiću dobrodošao. Već sam tresao mrežu na Poljudu, volio bih, bilo bi to lijepo, kada bih opet zabio, iako je i meni i svakom od nas jedino važno da ostvarimo momčadski uspjeh i vratimo se kući sretni i zadovoljni.

Rezultat će se znati tek nakon derbija, ali Gabrijela raduje druga, poznata okolnost, ambijent pred kojim će se igrati.

- Drago mi je da će gledatelji nazočiti utakmici. Jednom sam igrao u momčadi Zagreba protiv Hajduka kada je također bio kažnjen igranjem pred praznim tribinama. Čudan je to bio osjećaj, stvarno nenogometno ozračje. Uostalom, kakav bi to bio derbi da nema navijača na tribinama. A drago mi je da će mu ovaj put i naši navijači dati svoj doprinos. Za nas je to uvijek dodatni poticaj i motiv s kojima ćemo tražiti put k uspjehu - zaključio je Gabrijel Boban.

Sve je, dakle, jasno. Bijelo-plavi su puni nade, vjere, optimizma, a na poljudskom travnjaku svoje riječi koje su koristili u najavi derbija trebaju pretočiti u djelo. Uvjereni su da mogu i da će svoj visoki položaj na prvenstvenoj tablici učvrstiti, pa moguće s sva tri boda i učiniti i boljim.