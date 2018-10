Malenica: Vrijeme je konačno za pobjedu na Poljudu

Na otvaranju prvenstva Hajduk je teško stradao u Gradskom vrtu, bilo je čak 4:1 za Osijek. Tada je momčad trenera Zorana Zekića potpuno nadigrala splitski sastav.

- To je pokazao i rezultat. Iznenadio me ukupno loš start Hajduka u sezonu. No, digli su se pod trenerom Vulićem, ta utakmica nije nikakvo mjerilo za ovaj ogled. Neće nam biti lako na Poljudu - rekao nam pred večerašnji derbi Hajduka i Osijeka na Poljudu jedan od ključnih ljudi odličnih predstava i rezultata slavonskog prvoligaša ove sezone vratar Marko Malenica.

U grad pod Marjanom je sastav iz Gradskog vrta stigao znatno oslabljen. Zbog ozljeda nema Mudražije, Lope, Šorše, Ejupija, Hentyja, a zbog tri žuta kartona ni majstora za slobodnjake Petra Bočkaja.

- Imamo sve više problema s ozljedama, ali srećom imamo širok kadar, mnogo dobrih igrača koji će napraviti sve da se nametnu kao trajna rješenja za mjesto u prvih 11 – kazao je Malenica.

Usprkos tim problemima 24-godišnji čuvar mreže Osijeka ne dvoji.

- Vjerujem u našu pobjedu, u dobroj smo formi. S obzirom na šest bodova prednosti koje imamo u odnosu na Hajduk, vjerojatno ne bi bio loš ni bod da ih zadržimo na distanci, ali idemo na pobjedu.

Ni statistika nije na strani Osijeka, samo jedna pobjeda na Poljudu otkad je HNL-a, iako ste u posljednje vrijeme odigrali nekoliko odličnih utakmica.

- Jednom smo primili gol za 1:1 u sudačkoj nadoknadi. Igramo sve bolje i bolje. Vrijeme je konačno za pobjedu na Poljudu.

Za razliku od prošle sezone, ove manje kiksate protiv na papiru manjih protivnika. Može li se ove sezone Osijek potpuno uključiti u borbu za naslov prvaka?

- Vrijeme će pokazati. Zasad idemo utakmicu po utakmicu, ali vjerujem da imamo kvalitetu za to. Ambicije su nam sigurno veće nego prošle sezone. Neki bitni igrači su nam otišli (nap.a. Barišić, Grezda, Barać...), ali stigla su kvalitetna pojačanja, igrači željni dokazivanja.

Ljetos se i tvoje ime spominjalo kao potencijalno pojačanje Hajduka nakon odlazaka Karla Letice, Dantea Stipice i Ive Grbića?

- Ne znam ništa o tome. Do mene o tome nisu došle nikakve informacije.

A ranije tijekom karijere, je li bilo poziva iz Hajduka?

- Bilo je još u vremenu kada sam bio u kadetima i juniorima. Bio sam u generaciji s Mikanovićem, Mišićem, Grgićem, Miočem... Odlučio sam se ostati u Osijeku i mislim da sam pogodio.

Zbog kazne splitskom klubu, kako sada stvari stoje ova utakmica posljednja je do "proljeća" na Poljudu pred publikom.

- Nama je drago što se igra pred publikom, a nadam se da će biti i dobra gledanost, stižu i navijači Osijeka.