Četvorica nogometaša Hajduka će se rješavati kroz dva iduća prijelazna roka

Četvorica nogometaša Hajduka su u "rizičnom području" što ga je najavio predsjednik "bijelih" Jasmin Huljaj.

Dobro, nije rekao rizično područje, ali dopustite nam malo slobode izričaja.

Huljaj je sve to vrlo nježno najavio, na način kako će prevelike ugovore, a da nije imenovao čiji su, rješavati kroz dva iduća prijelazna roka.

Želi stegnuti remen; popraviti stanje kreditićem, za razvojne potrebe, na dvije godine. Lakše bi poslovao. A nekolicina ugovora u prvoj momčadi predstavljaju opterećenje, premda i u B sastavu ima dobro plaćenih?

Nismo ih izrijekom spominjali, ali probajmo detektirati. Četvoricu izdvajamo, peti među njima bi iznosom bio Hamza Barry (180.000 eura), dobro zarađuju i Steliano Filip, Adam Gyurcso, vratar Josip Posavec..., međutim nisu svi u istom košu. Barry je toliko je vrijedan Zoranu Vuliću da ga ne bismo stavljali u ovaj kontekst. Hamza je negdje - između.

Vrijedan je Vuliću i te kako i Mijo Caktaš, ali je njegov ugovor previsok, pa će se (i) s Mijom svakako razgovarati.

Mijo Caktaš, Borja Lopez, Ahmed Said, Hysen Memolla. Kvartet kojega bi neizostavno vrijedilo drugačije sistematizirati u križaljci rashodi:

1. Mijo Caktaš 480.000 eura – računa se da mu je godišnja gaža teška oko pola milijuna eura, ovisi i o bonusima, ali kao takva najveća je u Hajduku koji ubuduće neće davati ni blizu tako visoke ugovore. Nnego će pogon prve momčadi racionalizirati. Ako se Mijo proda na zimu za novi milijun eura, onda će sav taj posao oko njegova povratka biti - pozitivan, unatoč velikoj frci što se digla oko njegova ugovora? U Poljudu kapetana nastoje u budućem razdoblju svesti u razumne okvire, prodajom, na zimu ili ljeto.

2. Borja Lopez 240.000 eura – budući da ne blista, španjolski stoper postaje luksuz, očekivalo se da će to biti stožer obrane vrijedan ulaska u Europsku ligu. Startao je lani izvrsno, pa potonuo, premda treba priznati da je u posljednje vrijeme nešto bolji. Ukupno je ipak slabiji nego što smo mislili. I preskup. Rado bi ga prodali i tako oslobodili budžet prve momčadi.

3. Ahmed Said 180.000 eura – on je stalan gost, gotovo domaći u ovim našim rubrikama, prozivkama koga se riješiti. Lani muje produžen ugovor sve do 2020. godine. I njega bi vrijedilo "zavrtit" na neku drugu destinaciju, ali bi ga kroz završetak jeseni vrijedilo držati u izlogu (poput Lopeza), da skupi minutažu i da se svidi nekome.

4. Hysen Memolla 144.000 eura – on je jeftiniji od Hamze Barryja, ali dok je Hamza "poslovođa", Hysen već godinu dana ne igra, bio je i ozlijeđen... Ako se nekog u inflaciji lijevih bekova treba riješiti, a treba, onda je to on. Steliano Filip tek stječe povjerenje. Memolla je među onima s kojima bi se u Hajduku rado razišli, premda nije najskuplji. Već je bio prebačen u drugu momčad, pa vraćen, a to što ne igra otežava mu položaj.