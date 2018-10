Nakon utakmice s Osijekom, Poljud zatvoren do proljeća!; Hajduk će pokušati smanjiti drastičnu kaznu

Četiri domaće prvenstvene ili kup utakmice Hajduk će igrati bez gledatelja, a pomoćni trener Hajduka Mario Carević kažnjen je s mjesec dana obavljanja funkcije i pet tisuća kuna.

Rigorozne kazne, najveće u povijesti HNL-a, odrezao je “bijelima” disciplinski sudac HT Prve HNL Alan Klakočer za subotnji derbi s Dinamom na Poljudu kada je između ostalih incidenata od eksplozije topovskog udara ozlijeđen vatrogasac koji je ostao bez dijela kažiprsta, a igrač Hajduka Adam Gyurcso pogođen je kamenom u glavu.

S obzirom da se kazna ne odnosi na nedjeljni prvenstveni derbi protiv Osijeka na Poljudu jer Hajduk ima rok od osam dana za žalbu, moguće je da će Poljud biti zatvoren cijeli ostatak polusezone odnosno da će tek za četiri mjeseca navijači Hajduka u Splitu moći bodriti svoju momčad, na startu drugog dijela prvenstva u veljači. Poljud zatvoren do proljeća!?! Nogometnog, naravno. Do zimske prvenstvene stanke u HNL-u na Poljud stižu redom Osijek, Rijeka, Inter, Slaven Belupo i Istra 1961.

Torcida rođendan neće slaviti na Poljudu

U nedjelju protiv Osijeka Hajduk će imati podršku s tribina jer klub s Poljuda ima rok od osam dana za žalbu. Tek tada kazna postaje pravomoćna u slučaju da se “bijeli” ne žale, odnosno u suprotnom će se potom odlučivati o žalbi.

No, kako je tada prvenstvena stanka, do susreta s Rijekom 28. listopada bi se trebalo sve znati. No, ako ne bude drastične preinake odluke o kazni, Hajduk će bez publike odigrati Jadranski derbi s Rijekom i to baš na Torcidin 68. rođendan. Potom i oglede protiv Intera, Slavena, a četvrti susret može biti prvenstveni ogled s Istrom koji bi se trebao igrati u vikendu 8. i 9. prosinca ili pak ogled četvrtfinala kupa koji bi se po prvotnom rasporedu trebao igrati 5. prosinca.

Međutim, prethodno Hajduk u šesnaestini finala kupa mora eliminirati Šibenik na Šubićevcu, a ako uspiju potom će ždrijeb odlučiti s kim će Splićani igrati ogled četvrtfinala (jedna utakmica) te hoće li uopće biti domaćini. Dakle, kako sada stvari stoje četvrti susret je Istra 1961 ili četvrtfinale kupa. Ako se kazna u međuvremenu ne smanji.

Kazna je mogla biti i dvanaet utakmica

Hajduk od jučer dana donošenja odluke ima osam dana za odluku o žalbi. Kako doznajemo klub će se žaliti, pokušati smanjiti drastičnu kaznu.

Naime, koliko god bilo strašno ono što se dogodilo, prije svega teško ozlijeđenom vatrogascu, i što ama baš ništa ne može opravdati jer s obzirom na ponašanje dijela gledatelja samo je bilo pitanje vremena kada će se dogoditi tragedija, uočljiv je i nesrazmjer kada je kažnjavanje u pitanju klubova kada su slični incidenti u pitanju.

Kada je 2010. godine u velikim neredima navijača Dinama (tučnjava s policijom) policajac pogođen topovskim udarom ostao bez oka klub iz Maksimira kažnjen je tek sa 25.000 kuna od strane tadašnjeg disciplinskog suca.

Careviću čije teške riječi (da ne ulazimo u detalje) također nemaju opravdanje je pak ovo prva kazna s obzirom da je kao Vulićev pomoćnik tek krenuo u trenerske vode u HNL-u, a odmah je rigorozno kažnjen za razliku od nekih službenih osoba drugih klubova (da ih ne imenujemo), stalnih gostiju disciplinskog suca.

Naravno, ima i druga strana medalje, mogla je kazna Hajduku kao organizatoru susreta biti još i rigoroznija, po propozicijama do čak 12 susreta. Vatrogasac je ostao bez dijela prsta, nogometaš (Hajduka!) pogođen je kamenom u glavu...