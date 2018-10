Predsjednik Huljaj: Hajduk je na prekretnici, iza nas je krizno razdoblje, sad nam treba razvojni kredit od 40-ak milijuna kuna

Nalazimo se na prekretnici, iza nas je krizno razdoblje, a trebamo razmišljati dugoročno i dobro bi nam došao razvojni kredit.

Jasmin Huljaj, predsjednik Hajduka, nakon 90 dana na čelu "bijelih", taman na svoj 49. rođendan, dao je sliku svoga tromjesečnog rada, te odmah i objavio:

- Smatram da nam treba kredit od 40-ak milijuna kuna na dvije godine. Kod poslovnih banaka ili sponzora. To bi bio razvojni kredit, nije novac koji nam treba odmah da bismo zakrpali eventualne rupe. Hajduk nije u krizi i likvidni smo do 1. ožujka. Ali da ne bismo morali zahvatit svlačionicu i krenut u novu prodaju igrača, dobro bi nam došao kredit. Računam ga na dvije godine, po meni bez kredita od 40-50 milijuna bili bismo prisiljeni prodavati igrače da pokrijemo "gap" u priljevu novca. Ja računam na 20-ak milijuna kuna kredita godišnje – rekao je Huljaj.

Kredit, odmah zvuči nepopularno, to znači da nema novca, jer inače se kredit ne bi uzimao?

- Ne bih tako nazvao, nego je to razvojni kredit koji bi nam pomogao da budemo mirni. Ja taman pravim program i proračun za 2019. godinu. To je dakle zahvat za prosinac ili siječanj mjesec. Vidjet ćemo što kaže Grad, a naš je plan obratit se bankama i sponzorima. Postoje banke koje su partneri i specijalizirane za sportske klubove.

Vas je izabrao raniji saziv Nadzornog odbora, na odlasku, a dolaze novi...?

- Mislite što će oni reći? Moj je mandat uvijek na raspolaganju što se toga tiče. Ja, dakle, pripremam plan da se proračun smanji na 80 milijuna kuna, to bi bilo realno, osamdeset smo imali i 2016. godine. Ovako bih to oslikao: uštedjeli bismo 20 milijuna kuna. Srezali bi troškove na 15 milijuna kuna i povećali prihode za pet milijuna kuna.

Proračun je prošle godine sezao do 140 milijuna kuna, a sami troškovi su bili preko stotinu milijuna. Nego, kredit nekako ružno zvuči, čudno. Taman je Hajduk izišao iz jednog kredita a sad ulazi u drugi, donedavna smo slušali samo o pozitivnom poslovanju i plusu?

- Imamo riješenu kratkoročnu likvidnost, nemamo rizik do proljeća, stabilni smo i imamo zdravu osnovu, ali volio bih to riješiti. Nismo ugroženi, međutim bez kredita morali bismo mlade igrače ranije prodavati. A imamo 15-20 igrača iz godišta od 1998. do 2000. kojima bismo željeli otvoriti širom vrata prve momčadi i mogu najaviti kako ćemo se ubuduće bazirati na naše mlade snage. Oni će nam biti glavna popuna.

Kako je moguće da od tolikog priljeva novca ranijih godina pričamo sad o novom kreditu?!

- Otplatili smo dugove, servisiramo dobavljače, investirano je u klub, razvojni troškovi su veći, puno sredstava je uloženo u Akademiju, dugoročno i kvalitetno.

Ali su i troškovi narasli?

- Čujte, nisam našao nikakvu dubiozu, nikakve kosture, a troškovi jesu narasli. Prva momčad je naš najveći rashod, što je i razumljivo. Sve troškove ćemo smanjiti maksimalno, ali istodobno nastojat zaštititi prvu momčad da budemo konkurenti.

Pardon, zvuči malo kontradiktorno, kako jedno i drugo?

- Bit će ušteda, od troškova putovanja do troškova stožera, sve moguće stožera da optimiziramo, a kroz politiku plaća i transfera neke ćemo stvari bolje planirati.

Da, ima preskupih igrača, da ih sad ne spominjemo?

- To bismo riješili kroz dva prijelazna roka, zimski i ljetni, tako zamišljamo. Ali riješit ćemo. Dati šansu mladima, iz Akademije, te B momčadi. Mladi će biti izvor popuna. Ima i tu nekih većih ugovora, ali tako je diktiralo tržište u datom trenutku. Od idućeg ljeta svi bi igrači trebali biti u okvirima standarda.

Ugovori su očito preskupi, hoće li biti neki limit, kako vi kažete standard, od 150 tisuća eura, kao u doba Nike Kranjčara ili da ne idemo tako daleko, kao Tino Sušić?

- Teško mi je sad reći, već na zimu ćemo sjesti s igračima, menadžerima i dogovoriti strategiju i limite. Uostalom, stalno smo u razgovorima i razmišljanje o budućnosti je uobičajena stvar.

Kako na druge načine namaknuti novac? Sačuvat ćete vrijedne igrače ako dobijete kredit, a ostalo, za život?

- U tijeku je natječaj, odabir novog direktora marketinga. Ja prostor za zaradu vidim kroz maloprodaju, navijačke artikle, drugi veliki izvor je on-line prodaja, jer navijača imamo po cijelom svijetu. Navijačka populacija može se puno bolje koristiti. Prodaja na stadionu kad je match-day je na nuli ako gledamo profitabilnost. Sve to moramo podignuti.

Kako se ljetos dogodilo u trenutku da se najavljuju pojačanja, a onda odjednom – ništa. Dapače, trebalo je prodavati?

- Mogu vam samo reći: kad sam došao i pogledao stopirao sam sve kupovine igrača! Morali smo najprije ostvarit prodaju da osiguramo stabilnost do kraja godine. Moja je odluka da se ne kupuje, dok se ne ostvari značajnija prodaja. To je jedino logično. Kupovati, a da se prethodno ne osigura likvidnost je prerizično.

Sasvim ste nam blizu Brbića, a daleko od Kosa? U kakvim ste odnosima s prethodnicima?

- Izuzetno cijenim rad koji je napravio Marin Brbić, evo mi je i jučer dao par kvalitetnih, dragocjenih savjeta. Upravljanje likvidnošću, budžetiranje, kvalitetno je postavio sustav. S Kosom sam obavio primopredaju, vidjeli smo se dva puta. Imao je i on par dobrih savjeta sa svoje strane, dao je svoj doprinos klubu na svoj način, kroz vekliko ulaganje u Akademiju. Brbić je dao financijsku stabilnost, Kos razvojni iskorak. No, sad to treba svesti u nove okvire, uobličiti.

A kad će Hajduk biti prvak, to nismo pitali?

- Ove godine je plasman u Europu pod mus, a od iduće sezone se upuštamo u borbu za titulu. To je želja i obaveza. Prvaci kroz iduće tri godine, to je realno...

49. rođendan Huljaju je danas bio 49. rođendan, kako ga je obilježio: - Popio sam kavu s roditeljima i bratom, pojeo kolač s njima, nakon toliko vremena... Obitelj moja uža, ostala je u Rijeci za prvo vrijeme, dijete u osmi razred ide pa da ne mijenja školu. Vratio sam se u Split živjeti nakon 19 godina... Još ovu godinu smo odvojeni, pa ćemo vidjeti. Nisu ovo godine da se slavi rođendan. Jesam, koji put sam se po dolasku zapitao što to meni sve treba, ali ja volim izazove, volim Hajduk.

Ludilo u početnom tjednu Ludilo u početnom tjednu je bilo, Ultra u Poljudu, žut glavni travnjak, pomoćni nije spreman... Najteži momenat je promjena trenera, a teško je bilo doživjeti, prebroditi trenutak pogotka u zadnjoj minuti u Bukureštu: - Neće se više problem oko travnjaka ponavljati, mijenjat ćemo ga svake godine, na vrijeme, a stari nekome prepustiti, tako planiramo... Što se tiče Kopića ja sam mu dao podršku, dvaput. Smatram da je kvalitetan stručnjak... - To što se promijenila odluka preko noći, stvar je Kopićeve procjene, nije više mogao, osjetio je odnose i sporazumno smo se razišli. Ako netko kaže da ne može, što da radiš... Nije dobio ni kune odštete. Sretni smo što imamo Vulića, uklopio se... A Tudora po drugi put, nakon prve odluke nismo nagovarali, rekao je "ne" i mi smo išli dalje... - U Americi, u New Yorku sam bio neodgodivim obavezama, otprije dogovorenim. I poslom i privatno. I uspout se susreo s našima iz Društva prijatelja... A, s sam klubom bio stalno na skype, u kontaktu, da smo izgubili od Intera u Zaprešiću sjeo bih u avion i prvim doletio. Pratio sam tu utakmicu na streamu....