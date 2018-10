Zlatko Vujović: A šta ću vam govorit o igri kad se nije imalo šta vidit!?Hajduk ima kvalitetne igrače, ali nikako da daju više

Legendarni Hajdukov napadač Zlatko Vujović blago rečeno nezadovoljan je viđenim u najvećem hrvatskom derbiju. Ne samo onim što je prikazao Hajduk, već i Dinamo.

- Nema tko ne misli da je ovo bio jedan od najgorih derbija ikad! Ama baš ništa nisam vidio. Ni jednu šansu, ni jednu pravu akciju. Ništa! Nemam što ni komentirati... – razočaran je bio Vujović koji redovito prati Hajdukove utakmice.

Što se Hajduka tiče, smatra da je morao pokazati više.

- Moraš gledateljima pružiti nešto, moraš ih zadovoljiti. Žao mi je navijača, neki od njih izdvoje posljednju kunu iz džepa da bi došli na derbi. Ovako publika kao da nije ni osjećala da je ovo derbi.

Na spomen bure kao otegotne okolnosti Vujović samo odmahuje rukom.

- Ne mogu shvatiti taj alibi. Je, puhala je bura, ali ne orkanska. Po toj buri moraš znati igrati. Nema visokih baluna, to se zna! Kad igraš niz buru, igra se po podu, nema jakih i dugih baluna jer će ga bura ubrzat’, ali zato možeš pucati s trideset metara jer će ti bura pomoći. A kad igraš kontra bure onda moraš igrati jači pas. Međutim, domaćih je igrača jako malo, a stranci nemaju pojma što je to bura. Ne možemo se na to vaditi. Ljudi igraju i po snijegu i po buri. Što će biti kad budemo morali igrati po kiši?

Prisjetio se Zlatko jedne utakmice koju je igrao u još težim uvjetima.

- Nikad to neću zaboraviti, bila je to utakmica protiv Radničkog na Poljudu u Kupu UEFA. Pobijedili smo 2:0, a bura je bila strašna. Njihov vratar išao je izbiti loptu, a ja sam se namjestio između dvojice stopera. Kad je on zamahnuo odmah sam krenuo znajući da će bura fermat loptu. Uzeo sam je i postigao gol, a golman je poludio i počeo bacati rukavice.

Tko na koncu može biti zadovoljniji remijem?

- Ha, Dinamo jer ima veliku prednost. Iako su i oni bili neprepoznatljivi. Katastrofa je da nisu zapucali. A Hajduk je krenuo dobro i onda nakon toga sve laganini. Malo bura, malo neredi i gotovo. Mizerno. A sve je bilo idealno, pogotovo teren. Činilo se kao da je ovo trening utakmica, a ne derbi! Ničim ne možemo biti zadovoljni u pogledu igre.

Evo gdje je Hajduk, prema Vujoviću, propustio šansu.

- Imao je četiri slobodna udarca u drugom poluvremenu, kada je napadao niz buru, koja je trebao bolje iskoristiti. Između vratara i zadnje linije Dinama lopta je svaki put prošla, ubrzana burom, a nitko od Hajdukovih igrača nije bio na drugoj stativi za zabiti gol. I bez igre se moglo do pobjede.

Na kraju su čini se jedni i drugi zadovoljni bodom.

- Je, ispalo je tako. Dinamo i dalje ima prednost, a Hajduku je bod isto dobar. Navijači baš i nisu zadovoljni, ali dobro. To je derbi, a zna se kako se igra u derbiju. To mora prštati golovima, prilikama i kartonima. Nije da samo kritiziram, ali to su osnovne stvari. Sve je bilo usporeno i nedostojno derbija.

Listopad će po svemu sudeći biti mjesec istine za Hajdukove ambicije ove sezone – slijede Osijek, Lokomotiva pa Rijeka?

- U tim utakmicama Hajduk jednostavno mora igrati ofenzivnije i tražiti pobjedu. Mora se trgnuti. Hajduk ima kvalitetne igrače, ali nikako da daju više nego što trebaju – zaključio je Vujović.