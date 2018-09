Mrvljenje, ništa od baluna, tek bod, da mirno dalje plovi Hajdukov brod

Čista nula, ništa, ništa... Caktaš i Olmo veliki su dužnici. Najbolji je Hamza Barry, izvrsno igra po sredini terena i nametnuo se svima - rekao je Mladen Frančić na poluvremenu, u prolazu.

Kao da je iskusni tener vidio unaprijed i preostalih 45 minuta.

Prazne puške na Poljudu, Jairo nije izašao iz džepa Rrahmanija, nije se ni Gyurcso vidio.

S druge strane Dinamovi aduti napadački također su bili dobro čuvani, nisu se razmahali.

Dojam je da je Dinamo s ovih 0:0 više profitirao,pred europski tjedan, izvukao je što je željeo.

Nije izgubio.

Hajduk u zanosu, oprezan da ne izgori, pa ipak nije uspijevao nešto više. Dojam je i to da je Dinamo bez pretjeranog napora iskontrolirao utakmicu.

Hajduk je imao više balun u nogama, ali je Dinamo sve to ipak držao na uzdama bez većih trauma.

Naravno, uvijek sve do zadnjeg časa čekaš hoće li netko "zecom iz šešira" preokrenuti ravnotežu, no to se ove vjetrovite subote u Poljudu nije dogodilo.

Pucalo je tek s tribina, višekratnim topovskim udarima. Na igralištu - ćorci.

Kad pogledate i kad su i kako treneri mijenjali, da je izašao Hajrović a ušao Ademi, da su zamjene ostaviljali za zadnji čas da se grize, gricka vrijeme i remeti ritam onda je jasno da su i s jedne i druge strane bili zadovoljni vrapcom u ruci, a nisu posegnuli za golubom na grani.

Vratari gotovo neocijenjeni, napadači bez glavne uloge, sve je bilo i ostalo - mrvljenje. Volimo taj izraz šjor Stanka Poklepovića...

Mrvljenje. Ništa od baluna.

S bodom iz uzavrelog Poljuda Dinamo može nakriviti kapu, a Hajduk barem s bodom nije nakrivio svoj ionako zaljuljani, uzdrmani brod... Bod, da mirno dalje plovi brod.