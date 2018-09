Trener Hajduka je na kraju zadovoljan: Čvrsta utakmica, prava prvenstvena, a po ljepoti slažem se da nije bila gledljiva

Zoran Vulić, trener Hajduka, ponudio je svoje mišljenje u press-salonu, nakon štio je prvo nastupio nenad Bjelica. Vulić je kazivao:

- Čvrsta utakmica, prava prvenstvena, a po ljepoti slažem se da nije bila gledljiva. Prigoda nije bilo, Dinamo je neke polu- prigode imao, ali onako... Ne baš, nisu to bile neke šanse. Bila je odlična atmosfera derbija, bez provokacija, derbi baš muški.

Bili ste nervozni, više nego inače?

- Pa dobro... Ponijelo me, atmosfera, kao i sve na terenu. Svjesni da igramo protiv europskog Dinama... Želim pohvalit moje momke, bitna je agresivnost koju smo digli.

Mladi igrači mogu izgorit, govorili ste, tako je i bilo, Jairo, Ivanovski, Gyurcso?

- Pa Ivanovski je odigrao kvalitetnu utakmicu, možda taj prostor za dobivanje baluna mu nije bio otvoren. Dinamo je duplirao, a vjetar je otežavao igru, ja sam zadovoljan kako su moji igrači odigrali, posebnu fazu obrane.

Tko je zadovoljniji, Hajduk ili Dinamo?

- Ja ne mogu o njima, a ja sam zadovoljan. S agresivnosti koju smo pokazali. Mora biti to naše lice, to agresivno. Šteta što smo izgubili Hamzu za iduću utakmicu zbog kartona, a on je baš u formi.

Da je izbornik Zlatko Dalić bio ovdje, a sigurno je gledao na tv, što je mogao vidjeti?

- Mogao je vidit kvalitetnog desnog beka kao što je Juranović ili talenta kakav se rijetko viđa a to je Olmo... Pa da, možda će dobiti našu putovnicu.

Što je razlog kasnim izmjenama?

- Kako, molim, ne razumijem zbilja pitanje – Vulić je bio načas osupnut.

Mislim, kasnili ste, već su igrači gubili snagu, a vi ste ipak mijenjali u zadnji čas, ponovilo se pitanje.

- Možda je to po vama, po meni zamjene nisu bile zakašnjele.

To je bilo to, Vulić je bio zadovoljan, digao se, pozdravio sve, "laku noć..." rekao je, ali i mahnuo na pozdrav press-galeriji, s osmijehom...