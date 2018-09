Hajdukovci su bili bolji tijekom cijele utakmice: 'U Akademiji imamo stil od kojeg ne odustajemo'

Autogol Barišića u prvom poluvremenu i prekrasan gol nakon individualne akcije Sahitija u završnici susreta donijeli su Hajduku II drugu ovosezonsku pobjedu. Pojačani igračima iz prve momčadi poput Ljubića, Mikulića i Šehića koji nisu otputovali za Pulu, Hajdukovi „bekavci“ bili su bolji tijekom cijelog susreta, a to se posebno vidjelo u drugom poluvremenu kada su stvorili puno više šansi.

Prvo poluvrijeme bilo je prilično skromno, ali je u tom periodu Hajduk II ipak poveo i bio je to zapravo i jedini trenutak vrijedan spomena. Igrala se 22. minuta kada je Šehić po desnoj strani pobjegao Mikuliću i odigrao nisko na 7-8 metara odakle je desni bek Dinama II Barišić nespretnom reakcijom poslao loptu u svoju mrežu.

U drugom dijelu Hajduk II je podigao tempo i počeo stvarati šanse u nizu. Pokušavali su Sahiti, Teklić i dvaput Šego, no rezultat se nije mijenjao. Tražili su „bili“ i penal na Šegi koji je pao u duelu s Džijanom, no sudac Cestarić smatrao je da to nije prekršaj. I dinamovci su neuspješno tražili najstrožu kaznu u prvom dijelu kada su u dvoboju bili Cekici i Batarelo, no dojam je da je Cestarić obje situacije dobro procijenio.

Jedinu pravu šansu Dinamo II imao je u 69. minuti kada je Ćuže ostao nečuvan na pet metara, ali je glavom loše pucao. Koliko su gosti bili bezopasni dovoljno govori što nisu uputili ni jedan udarac u okvir Ljubića koji je zato i ostao neocijenjen.

Do kraja susreta Hajduk II zasluženo je povisio prednost. Prvo Delić i Pršir nisu uspjeli ugurati loptu u mrežu s pet metara nakon jednog od mnogih ubačaja Šehića, a onda je u 87. Sahiti bio precizan. Osvojio je loptu na dvadesetak metara od suparničkog gola, prevario čuvara i iz poluvoleja s 15 metara postavio konačnih 2:0.

- Pobjeda je zaslužena. Nadam se da smo zadovoljili splitsku publiku, to mi je uvijek na pameti. Derbi je derbi, iako mali, ali ljudima ovdje to najviše vrijedi. Još jedan gol bio bi šlag na torti – zadovoljan je bio trener Hajduka II Siniša Oreščanin nakon trijumfa u prvoj domaćoj utakmici ove sezone.

Dodao je:

- U Akademiji imamo stil od kojeg ne odustajemo. Put je trnovit, nekad ide bolje a nekad lošije, ali igramo prepoznatljivo. Momčadi sa starijim igračima znaju nas malo prevariti, ali zato Hajduk II i služi, da momci nauče igrati protiv starijih i da se naviknu na ono što ih čeka u profesionalnom nogometu.

U subotu na Poljudu opet igraju Hajduk i Dinamo, u onom pravom derbiju. Hajdukovi navijači sve bi dali da se ponovi jučerašnji rezultat.