Brzi oporavak ili povratak u šok-sobu: pred Bijelima su tri utakmice vrlo važne za nastavak sezone

Vulić (u)vodi Hajduk u tjedan popravnog ispita.

1. Gostovanje u Istri – zabranjeno kiksat.

2. Vrapče - što uopće znamo o toj kup-neugodi?

3. Dinamo u Poljudu - je li Hajduk ozdravio ili mora natrag na operacijski stol, još u šok-sobu, prikopčan na aparate?

U kratko, to je Hajdukov brzi, frenetični tjedan koji nam nailazi, počinje večeras u pulskoj nogometnoj areni, na stadionu “Aldo Drosina”.

Vulićeva terapija već je dala prve rezultate, Hajduk se izvukao iz groznice, pobjeda protiv Rudeša bila je blagotvorna.

Međutim, nema stat, treba dalje gurat.

To je to čega je i Vulić svjestan, kao i svi u okruženju, Hajduku bi remi večeras značio da se nije ozbiljno pomaknuo s pozicije na ljestvici... A prvi zadatak je skupljat bodove, nema se to što čekat, gužva je, Gorica pobjeđuje i gura se prema vrhu, a potreba je osigurati izlazak u Europu.

Pobjedom bi večeras najavili i veliki subotnji derbi s Dinamom, vratili nadu publici da opet dođe na tribine u Poljud, vidjeti ih probuđene.

Već smo Istru secirali, male ekipe (Gorica, Istra...) dižu glavu injekcijama ulaganja u momčad i nije to tek tako doći ubrati sva tri boda na Drosini.

No, Hajduku je to put – oporavka. Vulić ga je uzeo za ruke i vodi ga u bolje sutra. Tome se i navijači “bijelih” nadaju.