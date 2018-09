Čeka se da predsjednik Huljaj pojasni mnoge nejasnoće oko ovog prijelaznog roka Hajduka

Prošlo je već neko vrijeme od glavnog udara potresa, krize, situacija oko Hajduka se smirila s naznakama ili nadom da će prva momčad rezultatski stabilizirati brod. A to je vrlo važno.

Međutim, jedna od izjava iz tog trusnog razdoblja i podrhtavanja poljudskog tla zaslužuje da je ponovno izvučemo na vidjelo, da se priupitamo...

Naime, u intervjuu kako se urušila Hajdukova kula ovog ljeta, sportski direktor Saša Bjelanović je kazivao i ovo:

– Neminovno je da će Hajduk i dalje morati prodavati igrače i to ne one koje želi, nego one najbolje. One koje tržište traži – iskreno je dao naznaku i za iduće prijelazne rokove.

– Bilo je vrlo prometno prošlog ljeta, bilo je planiranih, ali i neplaniranih odlazaka. Na nekim pozicijama ostali smo deficitarni – rekao je Bjelanović.

– Bio bih sretniji s pokojim igračem više... A prodaja Tome Bašića bila je posebno nezgodna jer se dogodila prije utakmice protiv Steaue, bilo je po sistemu “uzmi ili ostavi”. A bio je u pitanju velik novac, neophodan za funkcioniranje kluba.

I sad dolazimo do poante. Zašto je novac toliko neophodan? Bjelanović je rekao:

– Budući da je u lipnju tadašnji predsjednik Kos bio na odlasku, savjetovali smo se s Nadzornim odborom i situacija je bila takva da bi se moglo dovesti 4-5 “top” igrača. Međutim, dolaskom predsjednika Huljaja pokazalo se da je stanje drukčije i da to više nije moguće!

E sad, zar to nije sasvim neobično? Po naputku iz NO mislili su kako mogu dovesti prava pojačanja i ulagati u jačanje momčadi, a kad je Huljaj pregledao stanje u blagajni - sve je stopirano!?

I kako to objasniti?

Činjenica je da je prije odlaska Kosa objavljeno kako je Hajduk u 2017. godini poslovao s preko 40 milijuna kuna u plusu, ali je činjenica i to da se – nakon što je novi predsjednik Huljaj pregledao stanje - pojavio problem likvidnosti?!

Umjesto da se pojača s četvoricom, petoricom “top igrača”, objektivno stanje odavalo je sasvim drugačiju sliku. Hajduk se upustio u – prodaju.

Što su nadzornici mislili i čime su se rukovodili kad su dali naputke da se momčad momčad može pojačavati, prije nego što je Huljaj sve pregledao?!

I zapravo tko sve od nadzornika? Jer, koliko znamo, Nadzorni odbor kao tijelo nije dao svoje službene odrednice prema sportskom direktoru.

Po svemu, istina leži u činjenici da laici (a u NO nisu svi vični financijskoj problematici) miješaju pojmove:

1. poslovanje na godišnjoj razini;

2. tekuća likvidnost.

To nije isto. Dva su posve različita parametra.

Primjerice transfer: kad se proda igrač, knjižiš odštetu odmah u račun dobiti i gubitka, a zapravo je češći slučaj da iznos odštete stiže na račun u dvije ili tri rate. A što onda utječe na - likvidnost.

U tom je bit

Je li moguće da (pojedini) nadzornici čitajući račun dobiti i gubitka, te bilancu kluba zapravo nisu razumjeli bit, suštinu stanja?!

Pa je Huljaj rekao Bjelanoviću da povuče ručnu kočnicu.

Bilanca pokazuje imovinu i izvor imovine, a račun dobiti i gubitka pokazuje poslovanje; kako si tu godinu radio.

Vjerojatno je tu ključ: uistinu se govori o pozitivnom poslovanju Hajduka tijekom godine, ali nema prostora za naročito ulaganje.

Sigurno će doći trenutak i da Jasmin Huljaj zaokruži svoje prvo razdoblje na funkciji predsjednika, te ga obrazloži javnosti.

Pa će onda i ova intrigirajuća izjava Bjelanovića o lutanjima usred prijelaznog roka dobiti svoj završni čin.

Molit ćemo Huljaja da nam sve pobliže rastumači.