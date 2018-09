Mijo Caktaš otvorio dušu i ispričao sve o posljednjih par mjeseci u Hajduku

Iskreno bih volio da ako sam izgubio neko povjerenje kod navijača, da im to što prije svi zajedno vratimo kroz utakmice i kroz dokazivanje. Kroz pobjede. Može se izgubiti, nije sramota, ali da se vidi da smo dali sve od sebe...

Tako priča Mijo Caktaš, najbolji igrač Hajduka, "desetka" i opet kapetan, te najvrjedniji u izlogu "bijelih". Rekli bismo pokretač novog početka.

Vratija se Mijo... Di je bija? Boljelo ga koljeno, bilo je i nesporazuma, uzeli mu kapetansku traku.

Falio je Mijin učinak.

Vratili mu traku. Ozdravio. Mijo zabio golove. Proigrao.

Samo naprid. Ništa nazad.

Šta ćeš sad vrtit staru priču o kapetanskoj traci, uzeli mu je, vratili mu je; Željko Kopić ostao, pa ipak otišao.

Sa Zoranom Vulićem za kormilom Hajduk se pokazao spremnim okrenuti list na pobjedničku stranu, premda o tih 3:1 protiv Rudeša ne treba pisat bajke.

Caktaš je bio dvostruki strijelac, skinuo je dres na prvi pogodak, potrčao prema zapadnim tribinama, pokazivao je desetku "bijelih":

- Je, trčao sam obitelji, da im pokažem kako je tata dao gol... Supruga i djeca bili su na zapadu (supruga Mihaela, kćeri Ena i Mihaela, op. a.). Imali su i dresove, broj 10 i na njima piše tata. Onda sam im trčao, njima sam posvetio pogodak – zadovoljan je Caktaš dok nam to prepričava.

Bili ste motivirani za novi početak, iznova kapetan?

- Došao je novi trener i donio je sa sobom novu energiju.

Baš kako se kaže, nova metla bolje mete?

- Svi su se htjeli pokazati i dokazati novom treneru, što je i normalno. Ja sam bio posebno motiviran jer sam propustio nekoliko utakmica zbog ozljede koljena, a ponovno sam i kapetan. Htio sam opravdati povjerenje, a najvažnije je da smo pobijedili.

Trener Vulić vam je traku vratio? Kako gledate na tu situaciju i ranije oduzimanje kapetanske počasti?

- Nemam vam što posebno reći... Nakon odlaska Nižića dvije sam utakmice bio kapetan, onda su odlučili da više nisam. Prihvatio sam bez uvrede i ljutnje. Novi trener je odlučio da opet ja budem kapetan i već je objasnio tu situaciju.

Vi ste Hajdukovo dite, jedini u prvih 11 protiv Rudeša koji je ponikao u Hajduku, logično je, kaže Vulić, da kao najbolji, najiskusniji, najvrjedniji ponesete odgovornost. Kako funkcionirate kao kapetan?

- Pa mi to zajednički, ja bih rekao... Sami se dogovaramo i odlučujemo. Kad treba motivirati, kapetan prvi nešto kaže, a onda uvijek netko nešto doda i tako krene. Jedni druge podržavamo. Kapetanska traka je svakako čast i obveza. Nije mala stvar.

S Vulićem kao da se kolektivno popio apaurin smirenja, ali iza nas je razdoblje slabijih igara, sasvim malo bodova, a i kritika i na vaš račun da biste kao prvo ime i najskuplji igrač morali pružati više? Kako gledate na to?

- Ja sam sebi uvijek velik kritičar. Kad je loše, ne bježim reći da je doista bilo loše. Ali, svih 11 trebamo biti pravi. I nije to sad opravdanje, međutim, svi zajedno na terenu nismo igrali dobro i nismo pokazivali što moramo.

Zašto ste startali tako slabo?

- Pojedinac ništa ne može napravit sam. U Europi nismo imali ni sreće, primili smo gol u Bukureštu u zadnjim trenucima, da smo prošli bilo bi sve drugačije. U prvenstvu slabo, ali dosta je toga utjecalo, na pripremama smo stvarali momčad koja se onda osula, raspala, neki su otišli, a i igralište naše u Poljudu je bilo loše. Sad je s novom travom, lakše igrati, balun nas sluša.

U čemu je pak Vulićeva tajna?

- Taktički nije mnogo, ali psihološki jest. Donio je svoju energiju. Puno znači psihološka priprema, a on nas je ohrabrio. Osjetiš da je sve nekako bolje, življe. Nova energija. A i sami smo znali da je tu ne znam koji trener da utakmicu protiv Rudeša moramo dobiti.

Puno se zaostalo na ljestvici?

- Ne mogu reći da nije, međutim, ima još 29 kola... Puno toga stignemo popraviti. Osjećaj je da je prvenstvo počelo odavna, ali to je tek sedam kola. Vjerujmo da možemo još puno toga dobroga uradit.

Vezni ste igrač, od onih koji zabijaju golove, 156 nastupa za Hajduk, a 50 golova. Legendarni trener Ante Mladinić uvijek je posebno tražio i cijenio veziste koji zabijaju. Vas ljubi gol, na stranu i penale što izvodite. Kako biste svoju poziciju u momčadi najbolje oslikali?

- Nisam ja ni zadnji vezni, a nisam ni pravi polušpic iza dvojice napadača. Ja sam, rekao bih, klasični vezni koji može trčati od jednog do drugog šesnaesterca. Ofenzivni lijevi, od šesnaest do šesnaest. A golovi, istina, nisu nikad izostali. Pratim akciju, često i završim. Mislim da su to brojke kvalitetnog učinka, u toliko nastupa zabiti 50 golova. Međutim, najvažnije je da igram dobro, a asistencije i golovi su samo dodatni plus.

Od ovih pedeset, jubilarnih za Hajduk, koje biste pogotke izdvojili?

- Svakako prvi, uvijek ću pamtiti prvi, u Rijeci, na Kantridi.

U čuvenoj pobjedi 3:0 kad je trener bio Balakov, u ožujku 2012. godine?

- E taj, s njim je sve počelo. A kasnije bilo dosta važnih golova. Najdraži su mi u derbijima protiv Dinama i Rijeke.

Pravi momenat da već pomalo najavimo derbi s Dinamom za desetak dana.

- Ja ne bih žurio. Prvo Istra, koncentrirani smo na gostovanje u Puli da nakon Rudeša nastavimo pozitivan niz, potrebni smo bodova. Onda imamo i kup-obavezu, pa Dinamo. Naravno da je to i motiv i obaveza i gušt... U poziciji smo da ne pričamo previše, nego da radimo, da se pokrenemo što bliže vrhu.

Vratili ste se prošle zime iz Rusije, dvije godine ste bili u Rubinu iz Kazana. Hajduk prodao Antu Ercega, pa je vas dozvao. Je li za vas to bio dobar potez?

- Svakako. Kao prvo, vratio sam se doma, to je veliki plus. I to u svoj klub kojeg volim, gdje sam odrastao i upisao prve minute, zabio prvi gol. Ne možeš pogriješit kad se vraćaš doma, u klub kojeg voliš. Ostali smo dužni navijačima, to je točno, oni su uvijek uz nas, nije zaludu ona pjesma "i kad gube i kad tuku..."

Kapetan i desetka?

- Kao kapetan imam doista silnu odgovornost, a desetka... broj kao broj, a opet nije samo broj. Lijepo je imat broj 10 na leđima. Ali, već samo igranje za Hajduk je odgovornost i čast. Ciljevi? Uvijek biti među prvom trojicom, a tu je i Kup. Loše je krenulo, ali tek je počelo.